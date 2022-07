Slovenski odbojkarji v Gdansku še naprej z odliko

Potem, ko sta v uvodu v drugi niz reprezentanci bolj ali manj izmenično dosegali točke, sta Alen Pajenk z dobrim servisom in Gregor Ropret z blokom Sloveniji prinesla vodstvo s 6:4. A naši fantje so spet nekoliko popustili pri sprejemu, v protinapadu pa niso zaustavili Nikolova, ki je bil zaslužen, da je njegovo moštvo prešlo v vodstvo. A z enako mero je s protinapadom za 10:9 vrnil Klemen Čebulj, Pajenk je dodal točko za 11:10. Sredi niza so pobudo prevzeli varovanci novega bolgarskega selektorja Nikolaja Željazkova in vodili do 14:13, nato je uspešno napadel Tonček Štern, Asparuhov pa je storil napako za prednost Slovenije z dvema točkama naskoka (17:15). Potem, ko je bilo na semaforju 19:17 v korist naših odbojkarjev, so si ti privoščili napake in Bolgarom omogočili serijo točk in vodstvo z 20:22. Selektor Mark Lebedew je, kot poroča uradna spletna stran OZS, zahteval prekinitev, a so Bolgari pri 24:22 prek razpoloženega Atanasova prišli do zaključne žoge ter po napaki naših slavili s 25:22.

Štern je bil z napadom in asoma zaslužen, da so naši hitro pobegnili na 4:2. Na servis Pajenka, z napadom Roka Možiča in z blokom Jana Kozamernika se je razlika do 8. točke podvojila. Zatem je dobro serviral še Možič, napadel pa Tonček Štern, bolgarska klop se je pri zaostanku s 7:12 odločila za odmor. Ta ni prekinil ritma slovenske vrste, ki je tekmece z dobro igro ob mreži prisilila še v napako ter prvič povedla s šestimi točkami razlike. Jani Kovačič se je še enkrat več izkazal z obrambami, protinapade sta zaključila Možič in Pajenk, ki je v statistiko vpisal še blok za 16:9. Dobro je še naprej napadal Možič, namesto Čebulja pa je priložnost dobil Žiga Štern. Parapunov je izza servisne črte poskrbel, da so se Bolgari približali na 19:15, a so Slovenci mirno, s štirimi točkami naskoka, vstopili v končnico. Žiga Štern je v njej dosegel dve točki za 22:17, Pajenk je blokiral za zaključno žogo pri 24:17, Tonček Štern pa je prinesel zmago s 25:18.