Slovenski odbojkarji v osmini finala s Hrvati?

V izločilnih bojih na EuroVolleyju se bosta namreč "križali" skupina B, v kateri igrajo Slovenci, in skupina D. V tej skupini sta vlogi favoritov pripadli reprezentancama Francije in Nemčije, ki sta nekako "predvideni", da zasedeta prvo mesto. Če bo šlo po načrtih, bo Slovenija druga v skupini B in se bo v osmini finala pomerila s tretjo reprezentanco skupine D, to je Hrvaška. Naši južni sosedi so si to mesto in posledično napredovanje zagotovili z današnjo zmago proti Slovaški s 3:1, zadnjega potnika v osmino finala iz skupine D pa bodo dale četrtkove tekme.

V četrtek bo tudi jasno, ali bo Slovenija v skupini B zasedla drugo ali tretje mesto. Če bo Italija, ki si je že zagotovila najboljši položaj, premagala Češko, ali vsaj izgubila z 2:3, bodo Slovenci drugi, če bo Češka zmagala s 3:1 ali 3:0, bo ona druga v skupini, Slovenci pa bodo morali v osmini finala nato najbrž igrati z Nemčijo. Italija je glede na prikazano v vlogi favorita in bi po pričakovanjih morala zmagati. Češka je sicer v uvodnem krogu EP presenetila Slovenijo in zmagala s 3:1 v nizih. Slovenci so na petih tekmah rednega dela na EP zabeležili tri zmage in tudi dva poraza (proti Italiji in Češki).