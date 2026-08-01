Slovenski odbojkarji v polfinalu Lige narodov izgubili s Poljsko

Slovenci so se po četrtfinalni zmagi nad Turčijo še četrtič v šestih sezonah elitne Lige narodov uvrstili v polfinale in nadaljujejo lov na premierno medaljo v tem tekmovanju. Trikrat doslej so že igrali za bronasto odličje, a izgubili v letih 2021, 2024 in 2025.
Letos imajo novo priložnost za medaljo, tudi tokrat za bronasto. V polfinalu jim je namreč nasproti stala ena najboljših ekip na svetu Poljska, ki je prišla do zmage. Ta je prva reprezentanca na svetovni lestvici, Slovenija je peta, ob tem so Poljaki trikratni svetovni in dvakratni evropski prvaki tudi branilci naslova in dvakratni prvaki lige.
Poljaki doslej niso igrali s povsem udarno zasedbo, ki so jo izbranci slovenskega selektorja Fabia Solija na prvem turnirju v Linyiju tudi tesno premagali s 3:2. Toda danes je bilo drugače, vrhunska poljska reprezentanca je bila boljša v vseh elementih igre, prevladovali so s servisi in bloki ter Sloveniji niso dopustili prav veliko možnosti za razvoj lastne igre.
V slovenski vrsti je bil z 11 točkami najuspešnejši povratnik na parket Alen Pajenk. Rok Možič je dodal sedem točk, po šest pa kapetan Tine Urnaut in Nik Mujanović. Na poljski strani je prevladoval Wilfredo Leon, ki je kar šest od svojih 16 točk nabral z asi, 15 točk je vpisal Bartlomiej Boladz.
Liga narodov, zaključni turnir:
- sobota, 1. avgust:
Slovenija – Poljska 0:3 (-16, -19, -17)
13.30 Japonska – ZDA -:-
- nedelja, 2. avgust:
09.00 tekma za 3. mesto
13.30 finale
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