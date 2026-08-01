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Odbojka

Slovenski odbojkarji v polfinalu Lige narodov izgubili s Poljsko

Ningbo, 01. 08. 2026 10.20 pred 3 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A.M. STA
Slovenija - Poljska

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu Lige narodov z 0:3 (-16, -19, -17) izgubila proti aktualni prvakinji Poljski. V obračunu za tretje mesto se bodo varovanci Fabia Solija pomerili proti zmagovalcu drugega polfinala med Japonsko in ZDA.

Slovenci so se po četrtfinalni zmagi nad Turčijo še četrtič v šestih sezonah elitne Lige narodov uvrstili v polfinale in nadaljujejo lov na premierno medaljo v tem tekmovanju. Trikrat doslej so že igrali za bronasto odličje, a izgubili v letih 2021, 2024 in 2025.

Letos imajo novo priložnost za medaljo, tudi tokrat za bronasto. V polfinalu jim je namreč nasproti stala ena najboljših ekip na svetu Poljska, ki je prišla do zmage. Ta je prva reprezentanca na svetovni lestvici, Slovenija je peta, ob tem so Poljaki trikratni svetovni in dvakratni evropski prvaki tudi branilci naslova in dvakratni prvaki lige.

Slovenija - Poljska
Slovenija - Poljska
FOTO: Volleyball World

Poljaki doslej niso igrali s povsem udarno zasedbo, ki so jo izbranci slovenskega selektorja Fabia Solija na prvem turnirju v Linyiju tudi tesno premagali s 3:2. Toda danes je bilo drugače, vrhunska poljska reprezentanca je bila boljša v vseh elementih igre, prevladovali so s servisi in bloki ter Sloveniji niso dopustili prav veliko možnosti za razvoj lastne igre.

V slovenski vrsti je bil z 11 točkami najuspešnejši povratnik na parket Alen Pajenk. Rok Možič je dodal sedem točk, po šest pa kapetan Tine Urnaut in Nik Mujanović. Na poljski strani je prevladoval Wilfredo Leon, ki je kar šest od svojih 16 točk nabral z asi, 15 točk je vpisal Bartlomiej Boladz.

Slovenija - Poljska
Slovenija - Poljska
FOTO: Volleyball World

Liga narodov, zaključni turnir:

- sobota, 1. avgust:

Slovenija – Poljska 0:3 (-16, -19, -17)

13.30 Japonska – ZDA -:-

- nedelja, 2. avgust:

09.00 tekma za 3. mesto

13.30 finale

odbojka liga narodov polfinale slovenija poljska

Slovenci proti Poljakom za finale Lige narodov

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KOMENTARJI3

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ummax
01. 08. 2026 10.44
Dobro so nas oprali... Ja malo še fantom manjka ko je nasprotnik top ekipa. Ampak čestitke vseeno.
Odgovori
0 0
Šumsko voče
01. 08. 2026 10.37
Zgodba se ponavlja
Odgovori
-1
0 1
Magnezij400
01. 08. 2026 10.37
Poljaki res so razred al dvema nad vsemi našim pa vseeno poklon in čast za 2 miljonskai narod hvala za vse prejšne napete tekme in veselje zdaj pa boj za 3 mesto
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+2
2 0
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