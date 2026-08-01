Slovenski odbojkarji v polfinalu Lige narodov izgubili s Poljsko

Slovenci so se po četrtfinalni zmagi nad Turčijo še četrtič v šestih sezonah elitne Lige narodov uvrstili v polfinale in nadaljujejo lov na premierno medaljo v tem tekmovanju. Trikrat doslej so že igrali za bronasto odličje, a izgubili v letih 2021, 2024 in 2025.

Letos imajo novo priložnost za medaljo, tudi tokrat za bronasto. V polfinalu jim je namreč nasproti stala ena najboljših ekip na svetu Poljska, ki je prišla do zmage. Ta je prva reprezentanca na svetovni lestvici, Slovenija je peta, ob tem so Poljaki trikratni svetovni in dvakratni evropski prvaki tudi branilci naslova in dvakratni prvaki lige.