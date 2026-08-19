Slovenski odbojkarji v pripravah na EP izgubili proti srbskim

Slovenski odbojkarji so v Beogradu na uvodni pripravljalni tekmi izgubili proti Srbom. Slovenski strateg Fabio Soli je imel na voljo 14 odbojkarjev, priložnost pa so dobili vsi z izjemo izkušenega srednjega blokerja Alena Pajenka , ki se vrača po poškodbi. V slovenski zasedbi pa je bil po poškodbi prsta že nared prosti igralec Jani Kovačič .

Reprezentanci se po nastopih v Ligi narodov, v kateri so Slovenci osvojili bronasto odličje, Srbi pa se niso uvrstili na zaključni turnir najboljše osmerice, že pripravljata na bližajoče se evropsko prvenstvo, ki ga bodo skupaj gostile Italija, Bolgarija, Finska in Romunija. Slovenski odbojkarji so treninge začeli pred tednom dni, danes pa v boju s Srbi prvič preizkusili svojo pripravljenost.

Šlo je za ogorčen dvoboj in štiri povsem izenačene nize, v katerih si nobena od ekip ni priigrala več kot dveh ali treh točk prednosti. Uvodni niz so srbski odbojkarji dobili s 26:24, v drugem pa so slavili s 27:25. Tretji niz so s 33:31 dobili Slovenci, v četrtem pa so s 25:23 zmagali gostitelji.