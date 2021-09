Slovenski odbojkarji v skupinskem delu SP s Francijo, Nemčijo in Kamerunom

S Francijo in Nemčijo se je slovenska izbrana vrsta nazadnje pomerila v letošnji Ligi narodov. Proti Franciji je v ligaškem delu zmagala s 3:2 v nizih, nato pa izgubila v boju za bron z 0:3.

Nemce vodi nekdanji slovenski selektor, Italijan Andrea Giani, v Ligi narodov pa je slovenska izbrana vrsta v ligaškem delu izgubila proti Nemcem z 1:3. S Kamerunci, afriškimi podprvaki, se varovanci Alberta Giulianija na uradnih tekmah še niso pomerili. Slovenija si je nastop na prvenstvu v Rusiji zagotovila z osvojeno srebrno kolajno na EP 2019. Tine Urnaut, Dejan Vinčić in druščina so bili tudi na letošnjem EP srebrni, pred šestimi leti pa so pod vodstvom Gianija prav tako osvojili srebro.

Slovenska izbrana vrsta je ob premiernem nastopu na zadnjem SP v Italiji in Bolgariji pred tremi leti zasedla končno 12. mesto. Naslov bo branila Poljska, ki se je znašla v skupini C z ZDA, Mehiko in Bolgarijo. Evropski prvaki Italijani, ki so pred dnevi v finalu ugnali slovensko izbrano vrsto s 3:2 v nizih, bodo igrali v skupini E s Kanado, Turčijo in Kitajsko.