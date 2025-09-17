Svetli način
Odbojka

Slovenski odbojkarji proti Nemcem za biti ali ne biti

Manila, 17. 09. 2025 14.44 | Posodobljeno pred 25 minutami

Nina Mihalič
3

Slovenski odbojkarji pravkar igrajo tretjo tekmo letošnjega svetovnega prvenstva, ki poteka na Filipinih. Slovenci so na prvi tekmi brez težav odpravili Čile, na drugi pa so jim veliko preglavic povzročali Bolgari, ki so bili na koncu tudi boljši 3:2. Tokrat je na vrsti reprezentanca Nemčije, za napredovanje v osmino finala pa šteje le zmaga.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Pasayu na Filipinih uvodoma brez težav opravila s Čilom in potrdila status favorita. Povsem drugače pa je bilo proti Bolgariji, ki je spet potrdila sloves neugodnega nasprotnika – po petih nizih so Slovenci ostali praznih rok.

Poraz je precej zapletel položaj v skupini. Čeprav imajo izbranci Fabia Solija še vedno vse možnosti za napredovanje, se je možnost prvega mesta in s tem ugodnejšega nasprotnika v izločilnih bojih končala. Trenutno na lestvici vodijo Bolgari z osmimi točkami, Slovenija je pri štirih, Nemčija pa je po zmagi nad Čilom zbrala tri. Jasno je že, da so Bolgari napredovali, Čil pa nima več možnosti. O usodi Slovenije bo tako odločala tekma z Nemčijo, kjer šteje le zmaga.

Medsebojni obračuni v zadnjih letih so sicer na strani Slovenije. Na prvenstvu leta 2022 so Nemce ugnali dvakrat, nazadnje pa še lani na Wagnerjevem memorialu na Poljskem. Če se prebijejo naprej, bodo Slovenci v osmini finala trčili na reprezentanco iz skupine D, kjer najvišje cilje kažejo Američani.

KOMENTARJI (3)

prsh
17. 09. 2025 15.19
+1
Dajno Slovenci !!!
ODGOVORI
1 0
štajerc65
17. 09. 2025 15.16
+1
Gremo Slovenija. 💪
ODGOVORI
1 0
Castrum
17. 09. 2025 15.10
+0
Dejmo Fantje!
ODGOVORI
1 1
