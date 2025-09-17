Slovenski odbojkarji proti Nemcem za biti ali ne biti

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Pasayu na Filipinih uvodoma brez težav opravila s Čilom in potrdila status favorita. Povsem drugače pa je bilo proti Bolgariji, ki je spet potrdila sloves neugodnega nasprotnika – po petih nizih so Slovenci ostali praznih rok.

Poraz je precej zapletel položaj v skupini. Čeprav imajo izbranci Fabia Solija še vedno vse možnosti za napredovanje, se je možnost prvega mesta in s tem ugodnejšega nasprotnika v izločilnih bojih končala. Trenutno na lestvici vodijo Bolgari z osmimi točkami, Slovenija je pri štirih, Nemčija pa je po zmagi nad Čilom zbrala tri. Jasno je že, da so Bolgari napredovali, Čil pa nima več možnosti. O usodi Slovenije bo tako odločala tekma z Nemčijo, kjer šteje le zmaga.

Medsebojni obračuni v zadnjih letih so sicer na strani Slovenije. Na prvenstvu leta 2022 so Nemce ugnali dvakrat, nazadnje pa še lani na Wagnerjevem memorialu na Poljskem. Če se prebijejo naprej, bodo Slovenci v osmini finala trčili na reprezentanco iz skupine D, kjer najvišje cilje kažejo Američani.