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Odbojka

Slovenski odbojkarji z osmo zmago utrjujejo položaj pri vrhu Lige narodov

Beograd, 17. 07. 2026 21.52 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenija - Bolgarija

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na deseti tekmi Lige narodov in drugi na tretjem turnirju v Beogradu premagala Iran s 3:0 (25, 19, 24). Slovenski odbojkarji so prišli že do osme zmage v ligi in si pripravljajo vse boljše izhodišče za zaključni turnir.

Slovenski selektor Fabio Soli je kot doslej znova premešal začetno postavo, ekipi pa sta odigrali tri izenačene nize, v zaključku katerih so bili vselej boljši Slovenci. Prišli so do druge zmage v ligi brez izgubljenega niza, s skupno osmo zmago in le dvema porazoma pa so na visokem tretjem mestu. Enak izkupiček imajo trenutno še ZDA, vodilna je neporažena Japonska.

V prvem nizu so nanizali šest zaporednih točk in povedli s 7:3. Iranci so vztrajno lovili in manjšali zaostanek, tudi po zaslugi nekaj blokov pa izenačili pri 18:18. Azijski tekmeci so nato po dolgem času povedli (20:19), a so si Slovenci pri 24:23 pripravili zaključno žogo. Iranci so izsilili podaljšano igro, v tej pa so Solijevi izbranci unovčili tretjo žogo za niz.

Slovenska odbojkarska reprezentanca
Slovenska odbojkarska reprezentanca
FOTO: Aljoša Kravanja

V drugem nizu sta reprezentanci dolgo igrali točko po točko, Slovenci pa so si prvi pripravili nekoliko višjo prednost treh (14:11) in nato štirih točk (17:13). Iranci so se vmes približali na dve točki zaostanka, preden so Slovenci odgovorili z delnim izidom 4:0, povedli s +6 (22:16) in varno unovčili še drugi niz.

Iranci so v tretjem v uvodnih trenutkih dobro igrali, Slovenci so jim z nekaj napakami nekoliko tudi pomagali in si za tekmecem nabrali že pet točk zaostanka (8:13). Zatem so strnili svoje vrste in priključili na 15. točki in nato prvič v nizu povedli s 17:16. Sledila je igra točko po točko, v ključnem trenutku so Iranci povedli s 24:23, vendar je Slovenija s tremi zaporednimi točkami dvoboj obrnila sebi v prid.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V slovenski izbrani vrsti je bil z 19 točkami najuspešnejši Rok Možič. Nik Mujanović je dodal 15 točk, Rok Bračko pa devet. Slovenski odbojkarji bodo v soboto igrali predzadnjo tekmo rednega dela, ko se bodo merili s Turki. Za konec jih v nedeljo čaka še Srbija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
odbojka liga narodov slovenija iran

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