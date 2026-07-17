Slovenski odbojkarji z osmo zmago utrjujejo položaj pri vrhu Lige narodov

Slovenski selektor Fabio Soli je kot doslej znova premešal začetno postavo, ekipi pa sta odigrali tri izenačene nize, v zaključku katerih so bili vselej boljši Slovenci. Prišli so do druge zmage v ligi brez izgubljenega niza, s skupno osmo zmago in le dvema porazoma pa so na visokem tretjem mestu. Enak izkupiček imajo trenutno še ZDA, vodilna je neporažena Japonska.

V prvem nizu so nanizali šest zaporednih točk in povedli s 7:3. Iranci so vztrajno lovili in manjšali zaostanek, tudi po zaslugi nekaj blokov pa izenačili pri 18:18. Azijski tekmeci so nato po dolgem času povedli (20:19), a so si Slovenci pri 24:23 pripravili zaključno žogo. Iranci so izsilili podaljšano igro, v tej pa so Solijevi izbranci unovčili tretjo žogo za niz.