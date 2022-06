Slovenski odbojkarji z osvojenim nizom proti Braziliji

Slovenski odbojkarji so na drugi tekmi popravili vtis s prve, ko so bili Američani precej boljši tekmec. Tudi tokrat so igrišče zapuščali sklonjenih glav, a vsaj z osvojenim nizom proti lanskim zmagovalcem lige narodov.

"To je bila precej boljša tekma kot proti ZDA, tudi na semaforju. V nekaterih obdobjih smo igrali zelo dobro. Od samega začetka smo ustvarjali pritisk s servisom, tudi njihove močne začetne udarce smo dobro sprejemali. Igrali smo bolj pametno kot proti ZDA, z več rešitvami v napadu in tudi čustvi. Vse to nam je pomagalo pri boljši predstavi. Cilj pa je, da bomo jutri še boljši," je po dvoboju dejal Avstralec na slovenski klopi Mark Lebedew.

Slovenija je tokrat začela z Mitjo Gasparinijem na mestu korektorja, ob njem pa so se ob prostem igralcu Janiju Kovačiču znašli še Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Gregor Ropret, Žiga Štern in Rok Možič.

V prvem nizu so dolgo časa vztrajali v prednosti, največ so vodili za tri točke, nazadnje so bili korak pred Brazilci pri 16:15, nato pa so varovanci Renana Dal Zotta stopili na plin in s serijo štirih zaporednih točk odločili prvi niz. V drugem je bila zgodba obratna. Domačini so imeli vajeti v svojih rokah, vodili so za tri točke (14:11), v končnici pa je po zaslugi razpoloženega Možica, v tem delu je dosegel osem točk, Slovencem uspelo napraviti razliko in izenačiti.