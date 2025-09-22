Slovenski odbojkarji za četrtfinale z Američani

Slovenski odbojkarji so v skupinskem delu tekmovanja zasedli drugo mesto v skupini E, potem ko so najprej ugnali Čile (3:0), nato tesno izgubili z Bolgarijo (2:3), za konec pa so bili še boljši od Nemčije (3:1).
To jim je v osmini finala prineslo obračun z najboljšo zasedbo skupine D. Američani so po vrsti premagali Kolumbijo, Portugalsko in Kubo ter zasedli prvo mesto. Slovenski in ameriški odbojkarji so se letos merili že na uvodnem turnirju lige narodov v Riu de Janeiru, kjer so bili uspešnejši Slovenci. A v Manilo sta obe zasedbi pripotovali nekoliko spremenjeni.
V slovensko vrsto sta se vrnila izkušena Gregor Ropret in Alen Pajenk, medtem ko selektor Fabio Soli ne more računati na poškodovanega Roka Možiča, na igrišče pa doslej še ni stopil niti kapetan Tine Urnaut, tako da vlogo sprejemalca opravlja korektor Nik Mujanović.
Na drugi strani mreže nosilci bronastega odličja z olimpijskih iger v Parizu na Filipine niso prišli z vsemi najboljšimi igralci, a imajo zato v svojih vrstah odličnega podajalca Micaha Christensona ter prostega igralca Erika Shojija, dobre predstave na SP pa kaže predvsem korektor Gabriel Garcia.
