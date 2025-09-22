Slovenski odbojkarji za četrtfinale z Američani

Slovenski odbojkarji so v skupinskem delu tekmovanja zasedli drugo mesto v skupini E, potem ko so najprej ugnali Čile (3:0), nato tesno izgubili z Bolgarijo (2:3), za konec pa so bili še boljši od Nemčije (3:1).

To jim je v osmini finala prineslo obračun z najboljšo zasedbo skupine D. Američani so po vrsti premagali Kolumbijo, Portugalsko in Kubo ter zasedli prvo mesto. Slovenski in ameriški odbojkarji so se letos merili že na uvodnem turnirju lige narodov v Riu de Janeiru, kjer so bili uspešnejši Slovenci. A v Manilo sta obe zasedbi pripotovali nekoliko spremenjeni.