Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Odbojka

Slovenski odbojkarji za konec priprav remizirali z Argentinci

Manila, 10. 09. 2025 13.30 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.M.
Komentarji
0

Slovenska odbojkarska reprezentanca je danes v Manili odigrala še zadnjo pripravljalno tekmo pred sobotnim uvodnim obračunom svetovnega prvenstva. Slovenski odbojkarji so se pomerili z Argentinci in srečanje sklenili z neodločenim izidom 2:2 (22, -20, 24, -19).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija, ki so priprave na svetovno prvenstvo začeli 12. avgusta, so odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo. Po torkovem medsebojnem obračunu z Iranom so svojo uigranost preverjali proti deveti reprezentanci sveta, Argentini.

Slovenski selektor je predstavo Slovencev ocenil kot najboljšo do zdaj. "V prvem delu v Ljubljani smo opravili dobro delo, nismo pa imeli veliko časa za pripravo igralcev, ki niso igrali v Ligi narodov. Na Japonsko in Filipine smo prišli odigrati štiri tekme in mislim, da je bila ta najboljša od vseh. Vso energijo in najboljšo igro smo vložili v tekmo z Argentino. Izkoristili smo priložnosti in na igrišču pustili dober vtis."

Fabio Soli
Fabio Soli FOTO: Damjan Žibert

Debitant na letošnjem SP, sprejemalec Rok Bračko, dodaja, da je ekipa zdaj pripravljena na turnir: "Na tekmi proti Argentini, ki je še nekoliko kakovostnejša ekipa kot Iran, smo pokazali veliko boljši obraz, več energije, kar je zagotovo posledica še večje želje. Tudi sami sebi smo dokazali, da znamo igrati v nekoliko spremenjeni postavi in da imamo širino. Menim, da smo opravili dobro delo in da smo pripravljeni na začetek svetovnega prvenstva."

Slovenski odbojkarji bodo svoje tretje svetovno prvenstvo, po debiju leta 2018 in 2022, ko so prvenstvo končali tik pod zmagovalnim vrhom, začeli v skupini E skupaj z reprezentancami Čila, Bolgarije in Nemčije.

odbojka priprave slovenija argentina
Naslednji članek

Iranski odbojkarji na pripravljalni tekmi boljši od Slovencev

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215