Slovenski odbojkarji za konec priprav remizirali z Argentinci

Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija, ki so priprave na svetovno prvenstvo začeli 12. avgusta, so odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo. Po torkovem medsebojnem obračunu z Iranom so svojo uigranost preverjali proti deveti reprezentanci sveta, Argentini.

Slovenski selektor je predstavo Slovencev ocenil kot najboljšo do zdaj. "V prvem delu v Ljubljani smo opravili dobro delo, nismo pa imeli veliko časa za pripravo igralcev, ki niso igrali v Ligi narodov. Na Japonsko in Filipine smo prišli odigrati štiri tekme in mislim, da je bila ta najboljša od vseh. Vso energijo in najboljšo igro smo vložili v tekmo z Argentino. Izkoristili smo priložnosti in na igrišču pustili dober vtis."