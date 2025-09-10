Slovenski odbojkarji za konec priprav remizirali z Argentinci

Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija, ki so priprave na svetovno prvenstvo začeli 12. avgusta, so odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo. Po torkovem medsebojnem obračunu z Iranom so svojo uigranost preverjali proti deveti reprezentanci sveta, Argentini.
Slovenski selektor je predstavo Slovencev ocenil kot najboljšo do zdaj. "V prvem delu v Ljubljani smo opravili dobro delo, nismo pa imeli veliko časa za pripravo igralcev, ki niso igrali v Ligi narodov. Na Japonsko in Filipine smo prišli odigrati štiri tekme in mislim, da je bila ta najboljša od vseh. Vso energijo in najboljšo igro smo vložili v tekmo z Argentino. Izkoristili smo priložnosti in na igrišču pustili dober vtis."
Debitant na letošnjem SP, sprejemalec Rok Bračko, dodaja, da je ekipa zdaj pripravljena na turnir: "Na tekmi proti Argentini, ki je še nekoliko kakovostnejša ekipa kot Iran, smo pokazali veliko boljši obraz, več energije, kar je zagotovo posledica še večje želje. Tudi sami sebi smo dokazali, da znamo igrati v nekoliko spremenjeni postavi in da imamo širino. Menim, da smo opravili dobro delo in da smo pripravljeni na začetek svetovnega prvenstva."
Slovenski odbojkarji bodo svoje tretje svetovno prvenstvo, po debiju leta 2018 in 2022, ko so prvenstvo končali tik pod zmagovalnim vrhom, začeli v skupini E skupaj z reprezentancami Čila, Bolgarije in Nemčije.
