Slovenski odbojkarji za uvod v vlogi favorita proti Čilu

Slovenska izbrana vrsta bo na prvenstvu pod vodstvom italijanskega strokovnjaka Fabia Solija nastopila v pomlajeni zasedbi. Manjkajo nekateri nosilci zadnjih reprezentančnih uspehov - Klemen Čebulj si je privoščil premor, Dejan Vinčić je končal reprezentančno pot. Velika vrzel pa je nastala tudi ob odsotnosti poškodovanega Roka Možiča.
Na seznamu so podajalca Gregor Ropret in Nejc Najdič, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović, srednji blokerji Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar in Janž Janez Kržič, sprejemalci Tine Urnaut, Žiga Štern, Rok Bračko in Luka Marovt ter prosta igralca Jani Kovačič in Grega Okroglič.
Kljub spremembam v ekipi bodo Slovenci po dobrih nastopih v ligi narodov merili na visoka mesta tudi v Manili, čeprav bo za šest mladih - Bračka, Kržiča, Marovta, Najdiča, Okrogliča in Mujanovića - to prvi nastop na SP.
Po današnjem dvoboju s Čilom, ki je vsaj na papirju najlažji tekmec (27. mesto na svetovni lestvici), Slovence v ponedeljek ob 11.30 čaka dvoboj z Bolgarijo, ki je v ligi narodov Slovenijo premagala, za konec pa v sredo ob 15. uri še s starimi znanci s SP Nemci.
Naslov branijo Italijani, ki so na zadnjem SP 2022 na Poljskem in v Sloveniji v finalu ugnali Poljake. Slovenija je nazadnje osvojila četrto mesto. Prvenstvo bo trajalo do 28. septembra.
