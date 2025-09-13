Slovenski odbojkarji za uvod v vlogi favorita proti Čilu

Na seznamu so podajalca Gregor Ropret in Nejc Najdič , korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović , srednji blokerji Alen Pajenk , Jan Kozamernik , Sašo Štalekar in Janž Janez Kržič , sprejemalci Tine Urnaut , Žiga Štern , Rok Bračko in Luka Marovt ter prosta igralca Jani Kovačič in Grega Okroglič .

Slovenska izbrana vrsta bo na prvenstvu pod vodstvom italijanskega strokovnjaka Fabia Solija nastopila v pomlajeni zasedbi. Manjkajo nekateri nosilci zadnjih reprezentančnih uspehov - Klemen Čebulj si je privoščil premor, Dejan Vinčić je končal reprezentančno pot. Velika vrzel pa je nastala tudi ob odsotnosti poškodovanega Roka Možiča .

Kljub spremembam v ekipi bodo Slovenci po dobrih nastopih v ligi narodov merili na visoka mesta tudi v Manili, čeprav bo za šest mladih - Bračka, Kržiča, Marovta, Najdiča, Okrogliča in Mujanovića - to prvi nastop na SP.

Po današnjem dvoboju s Čilom, ki je vsaj na papirju najlažji tekmec (27. mesto na svetovni lestvici), Slovence v ponedeljek ob 11.30 čaka dvoboj z Bolgarijo, ki je v ligi narodov Slovenijo premagala, za konec pa v sredo ob 15. uri še s starimi znanci s SP Nemci.

Naslov branijo Italijani, ki so na zadnjem SP 2022 na Poljskem in v Sloveniji v finalu ugnali Poljake. Slovenija je nazadnje osvojila četrto mesto. Prvenstvo bo trajalo do 28. septembra.