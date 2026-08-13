Slovenci začeli priprave na EP: Poljaki so trenutno boljši od nas

Ob ponovnem zboru v Ljubljani so slovenski odbojkarji po zasluženem počitku pogledali na osvojeno prvo medaljo v elitni Ligi narodov, ki so si jo prislužili z zmago nad Japonsko v začetku tega meseca.

"To, da so bili trikrat med prvimi štirimi reprezentancami na svetu, je vrhunski rezultat. Odvalil se je kamenček od srca, saj smo naredili še korak naprej, kar je bil naš cilj na začetku sezone Lige narodov. Medalja nič ne pomeni ali garantira, da lahko na evropskem prvenstvu dosežemo še en vrhunski rezultat," je ob začetku priprav povedal Tine Urnaut.

Potruditi se morajo, da lahko razliko med reprezentancami zmanjšajo in se pripravijo po najboljših močeh. Urnaut meni, da je velika razlika med slovensko in poljsko reprezentanco.

"Razmišljati moramo samo o prvi tekmi proti Slovakom, karkoli drugega nas lahko kaznuje. Tako nas je kaznovalo na zadnjem evropskem prvenstvu, ko smo izgubili prvo tekmo proti Čehom. Evropsko prvenstvo ima drugo kvaliteto tekmovanja, saj prvo mesto vodi direktno na olimpijske igre," je povedal.

Dodaja, da se s soigralci razumejo na in tudi izven igrišča. Imajo iste cilje in važno jim je, da jih dosežejo. Dobro se razumejo na in izven igrišča. Najpomembneje je, da imamo iste cilje in da jih dosežemo. Ko enkrat stopimo v dvorano, naredimo vse, da smo najboljši.