Slovenci začeli priprave na EP: Poljaki so trenutno boljši od nas

Ob ponovnem zboru v Ljubljani so slovenski odbojkarji po zasluženem počitku pogledali na osvojeno prvo medaljo v elitni Ligi narodov, ki so si jo prislužili z zmago nad Japonsko v začetku tega meseca.
"To, da so bili trikrat med prvimi štirimi reprezentancami na svetu, je vrhunski rezultat. Odvalil se je kamenček od srca, saj smo naredili še korak naprej, kar je bil naš cilj na začetku sezone Lige narodov. Medalja nič ne pomeni ali garantira, da lahko na evropskem prvenstvu dosežemo še en vrhunski rezultat," je ob začetku priprav povedal Tine Urnaut.
Potruditi se morajo, da lahko razliko med reprezentancami zmanjšajo in se pripravijo po najboljših močeh. Urnaut meni, da je velika razlika med slovensko in poljsko reprezentanco.
"Razmišljati moramo samo o prvi tekmi proti Slovakom, karkoli drugega nas lahko kaznuje. Tako nas je kaznovalo na zadnjem evropskem prvenstvu, ko smo izgubili prvo tekmo proti Čehom. Evropsko prvenstvo ima drugo kvaliteto tekmovanja, saj prvo mesto vodi direktno na olimpijske igre," je povedal.
Dodaja, da se s soigralci razumejo na in tudi izven igrišča. Imajo iste cilje in važno jim je, da jih dosežejo. Dobro se razumejo na in izven igrišča. Najpomembneje je, da imamo iste cilje in da jih dosežemo. Ko enkrat stopimo v dvorano, naredimo vse, da smo najboljši.
Po poškodbi se je pripravam pridružil tudi Tonček Štern. Članom reprezentance je čestital za zgodovinski uspeh v Ligi narodov. Ekipi se še ni pridružil 100-odstotno, saj dela po individualnem programu po poškodbi, vendar je njegovo počutje dobro.
"Kar se tiče kemije v ekipi, vemo, da je dobra že vsa ta leta. Vsi se odlično razumemo, kar se vidi navzven, tudi na igrišču uživamo. Mislim, da bo tako ostalo," je povedal Štern.
Dodaja, da so cilji za evropsko prvenstvo visoki. Kot na vsa tekmovanja, morajo iti tekmo po tekmo in ne računati naprej, koga lahko dobijo v izločilnih bojih.
"Fantje so že letos brez nekaterih igralcev dokazali, da so zmožni igrati tudi proti najboljšim. Tudi Japonci so bili trn v peti zadnjih nekaj let. Mladi fantje so dokazali, da so zmožni igrati na tem nivoju, saj so jih premagali. Mislim, da se nam ni treba bati nobene reprezentance na svetu," je še dodal Štern.
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