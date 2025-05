Slovenski odbojkarji začeli s pripravami na ligo narodov

Na današnjem reprezentančnem zboru zaradi zadnjih klubskih obveznosti ne bo niti Uroša Planinšiča , ki na Nizozemskem še brani barve ekipe Nova Technology Lycurgus, in Nika Mujanovića , ki v dresu Poitevina še ni končal prvenstva v Franciji.

Slovenski odbojkarji bodo po klubskih sezonah spet oblekli reprezentančni dres, prvi turnir lige narodov pa bo 12. junija v Braziliji.

Medtem ko v prvem delu reprezentančne sezone ne bo standardnih članov slovenske zasedbe, Klemna Čebulja , Alena Pajenka , Gregorja Ropreta in Janija Kovačiča , bo Soli, poleg že omenjenih odbojkarjev, lahko računal še na izkušenega podajalca Dejana Vinčića in Gregorja Pernuša , ki je po dobri sezoni v dresu nemškega Dürna spet dobil priložnost v reprezentanci, na mestu podajalca bo na pripravah prvič tudi Nejc Najdič .

Tine Urnaut se je po koncu sezone na Japonskem podal še v Katar, kjer igra za tamkajšnji Al Rayyan, Roku Možiču in Tončku Šternu pa je strokovni štab namenil še nekaj počitka.

Kot edina s seznama sta se reprezentančnemu dresu iz osebnih razlogov tokrat odpovedala sprejemalec Matej Kök in prosti igralec Žiga Kumer .

Na mestu srednjih blokerjev se bodo selektorju dokazovali Sašo Štalekar , Janž Janez Kržič , Miha Fink ter novinec Jošt Kržič , na mestu sprejemalcev pa Žiga Štern , Rok Bračko , Luka Marovt ter novinca Klemen Šen in Vid Ranc . Korektor Jaka Sešek se je v preteklosti že udeležil reprezentančnih priprav, medtem ko bo to prvič za prostega igralca Grego Okrogliča . Po uspešnem okrevanju po poškodbi ramena se vrača tudi prosti igralec Urban Toman .

V Solijevem štabu bodo še pomočnika Francesco Guarnieri, ki je kot pomočnik Marca Bonitte deloval že v slovenski ženski reprezentanci, in Gregor Jerončič, ki je v tej sezoni uspešno vodil Alpacem Kanal, trenerja za telesno pripravo Gioele Rosellini in Andraž Komatar, fizioterapevta Pietro Bavutti in Žiga Planinc, statistik Francesco Mariano ter zdravnik Mile Majstorović, vodja reprezentance pa bo še naprej Alen Djordjevič.

Slovenska vrsta bo celotne priprave opravila v Ljubljani, pred odhodom na uvodni turnir lige narodov v Braziliji pa bo odpotovala še v Turčijo, kjer bo odigrala pripravljalne tekme.