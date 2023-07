Slovenski odbojkarji zapravili vodstvo z 2:0 in na koncu klonili proti Poljakom

Romun na slovenski klopi Gheorghe Cretu je na igrišče poslal pričakovano zasedbo, potem ko Rok Možič še naprej ni 100-odstoten zaradi poškodbe. V napadalni liniji so začeli Tine Urnaut , Klemen Čebulj in Žiga Štern , blokerja sta bila Alen Pajenk in Jan Kozamernik , podajalec pa Gregor Ropret . Slovenija je bolje začela obračun, povedla za dve točki, a so se tekmeci po zaslugi sijajnega bloka vrnili in s šestimi zaporednimi točkami povedli z 11:7. Slovenci so se povsem ob koncu približali in obrnili potek niza. Priigrali so si pet žog za niz, po udarcu od rok pa je za ključnih 31:29 poskrbel rezervist Možič.

Slovenska zasedba je doslej v ligi narodov izgubila še proti Bolgariji in Braziliji, premagala pa Srbijo, Francijo, Iran, Argentino, Kanado in Kubo. Na lestvici je Slovenija s šestimi zmagami in tremi porazi še vedno na dobri poti do zaključnega turnirja najboljše osmerice.

Drugi niz je bil sprva izenačen, nato pa so vse bolj pobudo prevzemali slovenski odbojkarji. Ti so po izenačenju na 7:7 dobili šest od naslednjih osmih točk, nato pa Poljake vseskozi držali na varni razdalji in niz dobili s 25:21. Poljski selektor Nikola Grbić je iskal razpoloženo šesterico v polju, v tretjem nizu pa le našel razpoložene varovance. Tehtnica se je v tem delu ves čas nagibala na poljsko stran. Sredi tega pa je prednost preveč narasla, da bi jih Slovenci ujeli. Trikratni svetovni prvaki so niz dobili s 25:20.

Poljaki so bolje začeli tudi četrti niz in povedli za tri točke (12:9), a je hitro sledilo slovensko izenačenje. Tudi v nadaljevanju so imeli Cretujevi varovanci dovolj priložnosti, da bi ohranili stik s tekmeci, a v protinapadih nikakor niso našli poti do izenačenja. Potem pa so ob koncu niza Poljaki pobegnili in izsilili peti niz. V njem so znova bolje začeli, povedli za dve točki, Slovenci pa so jih ujeli pri 7:7. Po številnih preobratih so ga dobili Poljaki in zabeležili sedmo zmago v ligi narodov.

Pri zmagovalcih je 20 točk dosegel Aleksander Sliwka, v slovenski zasedbi pa je prav toliko točk dosegel Klemen Čebulj. Možič je dodal 17 točk, Urnaut pa 16.

Liga narodov, tretji turnir, 1. krog, izid:

Slovenija – Poljska 2:3 (31:29, 25:21, 20:25, 20:25, 13:15)