Slovenski odbojkarji 'zažgali' družbena omrežja: 'Vi ste naš ponos!'

Vrhunski slovenski športniki so znani po tem, da radi pospremijo uspehe svojih kolegov. Nič drugače ni bilo po sinočnjem izjemnem dosežku naših odbojkarjev, ki po štirih letih in finalu evropskega prvenstva v Bolgariji pišejo novo poglavje v slovenski športni zgodovini.

Z uvrstitvijo v svoj drugi finale, ki bo na sporedu v nedeljo v legendarni pariški dvorani Bercy (z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO ob 17.00), so še enkrat več potrdili svojo nesporno kakovost in obenem s homogenostjo vseh članov zasedbe povzročili pravo evforijo, ne le v in okoli stoženske lepotice, temveč tudi na družbenih omrežjih in v slehernem slovenskem domu, kjer je bila v teh dneh odbojka ena od glavnih tem pogovorov.