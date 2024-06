Slovenski odbojkarji že nestrpno pričakujejo tekme v Stožicah

Navijači so se družili s slovensko odbojkarsko reprezentanco.

Slovenski reprezentanti poudarjajo, da proti tekmecem v Stožicah ne bodo varčevali z močmi, ob tem seveda že nestrpno pričakujejo tekme v domači dvorani.

"Zelo se veselimo. Daleč najboljša, najlepša dvorana in najboljši ambient, v katerem sem kadar koli igral. Upam, da se bodo ponovno napolnile Stožice," je dejal kapetan Tine Urnaut.

Ob tem je dodal: "Želeli smo si čim prej zbrati največ možnih točk in se pozicionirati najboljše mogoče. To nam je zaenkrat dobro uspevalo, seveda se pa naša stvar niti približno tu ne končuje. Pred nami je najlepši turnir in vse bomo naredili, da odigramo najboljšo odbojko."

Na zadnjih tekmah je izjemno formo kazal Tonček Štern, ki pa kljub temu ostaja ekipni igralec. "Ne glede na individualne dosežke, nisem tip človeka, ki bi to postavljal v ospredje. Glavno je, da dam svoj doprinos ekipi in da ekipa zmaguje," je povedal.

Turnir v Ljubljani bo na sporedu med 18. in 23. junijem v stožiški dvorani. Slovenci bodo na parket prvič stopili v torek, ko se bodo pomerili z Argentino, v četrtek jih čaka tekma s Kubo, nato pa v soboto in nedeljo še dvoboja z Italijo in Srbijo. Tekme si boste lahko ogledali na Kanalu A.