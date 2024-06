Slovenski odbojkarji že trenirajo v domačih Stožicah

Slovenski odbojkarji so se po dveh izjemno uspešnih turnirjih elitne Lige narodov vrnili v Slovenijo, kjer so tudi že začeli s pripravami na najpomembnejšega, če je seveda merilo takšno, kot je število domačih slovenskih navijačev. Tretji turnir bo namreč potekal v dvorani Stožice, kjer se je že igralo veliko dobre in vrhunske odbojke. Tokrat bodo nasprotniki naših fantov Argentinci, Kubanci, Italijani in Srbi, vse tekme pa boste lahko spremljali tudi na Kanalu A. Za vas pripravljamo veliko zanimive vsebine, tako da med 18. in 23. junijem ob 20. uri navijajte skupaj z nami, prav vsak dan vas čaka ena odbojkarska poslastica.

Slovenija je na letošnji lestvici Lige narodov povsem v vrhu, saj zaostaja zgolj za Italijani. Zelo dobra napoved pred zadnjim, tretjim turnirjem, ki ga bodo odbojkarji odigrali na domačih tleh. Prepričani so, da bodo nivo igre ohranili in svoje predstave le še nadgrajevali. "Z dobrimi igrami, ki smo jih nanizali v Turčiji in na Japonskem, si seveda sedaj želimo, da ostane tudi tukaj tako. Želimo si zaključiti ta turnir s samo enim porazom in se zmagovalno podati naprej na Poljsko," je napovedal Klemen Čebulj. Zaključni turnir osmih najboljših reprezentanc letošnje Lige narodov bo namreč konec junija v Lodžu.

"V ta turnir moramo vstopiti tako, kot smo v oba prejšnja. Tekmo po tekmo, vemo, da nasprotniki ne bodo lahki, so tudi naši največji konkurenti na mednarodni odbojkarski lestvici. Sam se že veselim prve tekme z Argentino, zagotove eden izmed zelo neugodnih tekmecev. Toda verjamem, da bomo to igro z Japonske prenesli sem v Stožice in jo še nekoliko nadgradili. Zagotovo si lahko obetamo lepe predstave," doda Jan Kozamernik.

Da je atmosfera, ki jo v dvorani Stožice pričarajo slovenski navijači, nekaj nepredstavljivega, priča o tem, da se tudi čisto vsi igralci zelo veselijo naslednjega koraka, ki je pred njimi. Alen Pajenk navdušeno: "Lahko rečem, da smo se zelo veselili tega turnirja doma, preden smo sploh odšli kam. Sedaj, ko smo dali ti dve zelo težki potovanji čez, smo zares lahko zadovoljni z izkupičkom. Naredili smo ogromno delo. Sedem zmag in samo en poraz, sedaj pa je na vrsti še tisto ključno dejanje doma, pred svojimi navijači. Vemo, da lahko letimo še višje, udarjamo še močneje in to tudi pričakujemo. Torej polne Stožice in zmage, ki jih pišemo skupaj z navijači."

"Spet doma, spet v Stožicah, spet v naši najljubši dvorani. Vedno do sedaj smo tukaj uživali in dosegali fantastične rezultate. Tudi ta turnir je eden takšnih, ki ga že vsi nestrpno pričakujemo," še pove Čebulj. Vsi ljubitelji odbojke pa bodo lahko že v petek pozdravili reprezentante in z njimi tudi kakšno rekli. Vsak vspodbudna beseda na tej dolgi poti v Pariz je seveda zelo dobrodošla.