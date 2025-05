Slovenski odbojkarji želijo tudi v prihodnje krojiti svetovni vrh

Odbojkarji so se v torek zbrali v Ljubljani in začeli priprave na prvi del reprezentančne sezone. Novi selektor Italijan Fabio Soli, ki je na selektorskem stolčku zamenjal Romuna Gheorgheja Cretuja, bo imel na voljo 21 odbojkarjev.

Soli bo skupaj z Janom Kozamernikom zaradi finala italijanskega prvenstva zamudil uvodne treninge, prav tako ga zato ni bilo na današnji skupni novinarski konferenci odbojkarskih reprezentanc. Njegovo vlogo je začasno prevzel pomočnik trenerja Francesco Guarnieri, ki je pred tem deloval tudi pri ženski reprezentanci, zdaj se v Slovenijo vrača po letu premora.

"Imel sem to srečo, da sem bil del ženske reprezentance. Ko se je pojavila možnost, da se pridružim moški ekipi, sem bil navdušen. Zaljubil sem se v to državo, ljudi, imam veliko prijateljev. Prav tako je to izjemna športna država. Vesel sem, da sem del moške ekipe, ki je ena najboljših na svetu. Upam, da lahko nadaljujemo v tej smeri, čeprav imamo mlajšo generacijo," je dejal Guarnieri.

V primerjavi z lansko sezono je v začetku letošnje kar nekaj sprememb in novincev. Zaradi klubskih obveznosti še ni Uroša Planinšiča, Nika Mujanovića in Tineta Urnauta, nekoliko daljši počitek je strokovni štab namenil Roku Možiču in Tončku Šternu. V prvem delu reprezentančne sezone prav tako ne bo standardnih članov Klemna Čebulja, Alena Pajenka, Gregorja Ropreta in Janija Kovačiča.

"Mlada generacija je lahko zelo srečna, da dela z igralci, ki so veliko časa preživeli na najvišji ravni na svetu. Včasih se lahko naučijo več od njih kot od trenerjev. Vsem bomo skušali pomagati, a morajo tudi sami že biti pripravljeni na to raven. Morajo si prislužiti mesto v ekipi in veliko mladih je, ki so lahko prihodnost te reprezentance," je še dodal pomočnik selektorja.

Na seznamu so tako trenutno še podajalci Dejan Vinčić, Gregor Pernuš in Nejc Najdič, srednji blokerji Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič, Miha Fink in Jošt Kržič, sprejemalci Žiga Štern, Rok Bračko, Luka Marovt, Klemen Šen in Vid Ranc, korektor Jaka Sešek ter prosta igralca Grega Okroglič in Urban Toman.

Reprezentančnemu dresu sta se edina s seznama zaradi osebnih razlogov odpovedala sprejemalec Matej Kök in libero Žiga Kumer. Eden izmed izkušenejših, ki bo znanje predajal mlajši generaciji, je Vinčić. "Iskreno sem se tudi sam že poslal v reprezentančni pokoj, nekako sem bil pomirjen s tem, kar sem dal reprezentanci. A sem po pogovoru z novim selektorjem, njegovim štabom in kapetanom Urnautom sprejel odločitev, da sem zraven in pomagam mladi generaciji, da dam še tisto zadnje, kar lahko dam reprezentanci."

Vinčić se je v minuli klubski sezoni vrnil na slovenske parkete z Alpacemom Kanalom, kjer je skupaj s še enim pomočnikom trenerja v reprezentanci Gregorjem Jerončičem prišel do finala državnega prvenstva. Pomembno vlogo pri odločitvi je tako imela tudi družina.

"Konec koncev sem bil veliko doma, tako da so rekli, da je čas, da grem malo od doma," je v šali najprej dejal izkušeni podajalec: "Ta podpora družine je bil zadnji jeziček na tehtnici, da se priključim in pomagam. Tu sem, da dam svoj maksimum in pomagam pri tem, kar bo selektor od mene zahteval."

"Osvežitev trenerskega štaba je zelo pozitivna. Igralci, ki so dobili več počitka, pa so ga vsekakor zasluženo, vsa ta reprezentančna poletja so v teh letih pustila svoj davek tako na fizičnem kot psihičnem stanju. Verjamem, da se bodo mogoče že prej vrnili, kot je načrtovano, na mladih pa je, da izkoristijo svojo priložnost in se dokažejo v najboljši možni luči," je še dodal Vinčić.

Slovence v začetku junija čaka prvi turnir lige narodov v Braziliji, nato bodo igrali še v Bolgariji in pred domačimi navijači v Sloveniji, zaključni turnir bo na Kitajskem. V drugem delu jih septembra čaka SP na Filipinih. Izbrana vrsta bo celotne priprave opravila v Ljubljani, pred odhodom na uvodni turnir lige narodov pa bo odpotovala še v Turčijo, kjer bo odigrala pripravljalne tekme.