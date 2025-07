Slovenci namučili Bolgare, a vknjižili drugi poraz na turnirju

Slovenski selektor Fabio Soli , ki na turnirju ne more računati na Tineta Urnauta in Žigo Šterna , je tudi tokrat začel začel z drugačno postavo kot na prvi tekmi v Burgasu proti Turkom. Tokrat je bil na podajalskem mestu Uroš Planinšič , na mestu korektorja pa Nik Mujanović .

Slovenci so v obračun vstopili nekoliko previdno in dovolili Bolgarom, da so jim ušli na nekaj točk prednosti. Že kmalu pa so dali vedeti, da se domačinov niso ustrašili in tudi povedli. Do višje prednosti sprva niso uspeli priti, Bolgari so jim neprestano dihali za ovratnik, v ključnem trenutku pa so naši le zlomili nasprotnika in prvi niz suvereno pospravili v žep, bili so boljši s kar 25:18.

Bolgari so drugi niz tako kot prvega začeli odločneje in si priigrali nekaj točk naskoka, slovenski odbojkarji pa so uspeli izenačiti. Spremljali smo dokaj izenačen boj, Bolgari so vztrajali spredaj, naši pa so jih vseskozi držali na točki ali dveh prednosti. V končnici pa Slovenci niso mogli zaustaviti razpoloženega Aleksandra Nikolova , za nameček pa je pri izidu 23:24 Mujanović poslal žogo v mrežo in domačini so drugi niz dobili s 25:23.

Po izenačenju so se Bolgari povsem razigrali. Tretji niz so začeli silovito in hitro prišli do visoke prednosti, vodili so celo s 12:3. Soli je bil prisiljen v menjave, zamenjal je sprejemalca, na igrišče sta stopila Klemen Šen in Luka Marovt , in tudi korektor Tonček Štern .

Menjave so obrodile sadove, Slovenci so vzpostavili ravnotežje, nato pa z dobrimi servisi Saša Štalekarja in Šterna začeli loviti tekmece. Pred končnico so se povsem približali, prišli na dve točki zaostanka in imeli priložnosti, da pridejo še bližje. Zadnjo je imel Rok Možič , ki se je vrnil na igrišče, pri izidu 19:21 so njegovo akcijo Bolgari blokirali in si nato priigrali zmago v tretjem nizu s 25:21.

V četrtem nizu so Slovenci vodili 9:7 in 10:9, to pa je bilo tudi njihovo zadnjo vodstvo. Bolgari so po bloku Marovtu povedli s 13:11, nato pa prednost dveh, treh točk držali vse do konca. Zmago v četrtem nizu in tudi na tekmi so si zagotovili z izidom 25:22.

"Danes smo naredili občutno preveč napak, kar 34. Nasprotniku smo samo s tem dali niz in pol, kar je za našo odbojko čisto preveč. Iz tega se moramo učiti, saj mislim, da smo na tekmi naredili tudi nekaj dobrih stvari, še posebej v drugi polovici prvega niza in tudi v trenutkih, ko smo že veliko zaostajali, a znova našli svojo igro. Toda to ni bilo dovolj, še posebej, če zaostajaš s 3:12 in se moraš boriti. Borili smo seveda se, a morda malo prepozno. Poskušali smo narediti nekaj, česar v tem trenutku še nismo sposobni. To je botrovalo preveč napakam in temu porazu," je o razlogih za poraz razmišljal italijanski strateg Soli.

"Vedeli smo, da bodo prihajali močni servisi z druge strani in na žalost so dosegli nekaj preveč asov, predvsem v konfliktne cone. So fizično boljša ekipa od nas, mi pa smo se spustili na njihov nivo in nismo igrali svoje odbojke. Največja ključa sta bila preveč blokov in sprejem servisa," je poraz komentiral Možič.

"Bili so boljši. So zelo fizična ekipa in če poskušaš z njimi igrati isto odbojko, kot jo igrajo oni, so dominantni in je težko igrati proti njim. Vemo, kakšna sta naša taktika in sistem, danes se tega nismo najbolj držali. Zato smo tukaj, da se učimo iz napak in upam, da bomo že z naslednjo tekmo to popravili," pa je dejal Jani Kovačič.