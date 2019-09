Slovenski odbojkarji znova na delu: 'Komaj čakamo, da se EP začne'

Slovenska moška članska odbojkarska reprezentanca odšteva zadnje dneve do začetka evropskega prvenstva, ki bo vse do morebitnega polfinala potekalo na domačih tleh. Natančneje v ljubljanskih Stožicah, za katere naši odlični odbojkarji upajo, da bodo na vsaki tekmi čim bolj polne.



Slovenski nasprotniki v predtekmovalnem delu bodo izbrane vrste Belorusije, Finske, Turčije, Severne Makedonije in Rusije. Predvsem slednja bo zagotovo največji zalogaj za izbrance italijanskega strokovnjaka Alberta Giulianija, ki je zadovoljen z opravljenimi pripravami. Za dobro vzdušje v slovenski garderobi je dobro poskrbljeno, kar sta nam zaupala tudi nosilca igre Alen Pajenk in Klemen Čebulj. "Potrebovali smo malo časa zase in svoje družine, da malce 'odklopimo' glave in zajamemo sapo pred začetkom evropskega prvenstva. Zavedamo se, kaj nas čaka od naslednjega četrtka dalje. To je priložnost naše generacije, da se z dobrimi nastopi na domačem prvenstvu še bolj utrdi v vrhu evropske reprezentančne odbojke," je našemu novinarju Maticu Flajšmanu zaupal odlični srednji bloker slovenske reprezentance in pristavil: "Komaj čakamo, da se vse skupaj začne."