Čebulj: V slačilnici smo tako povezani, da nam nič ni težko, samo da smo skupaj

Varovanci romunskega strokovnjaka na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja so v uvodnih treh turnirjih Lige narodov na 12 tekmah vpisali kar 11 zmag in doživeli zgolj en poraz.

Slovenci so se lani na zaključni turnir prebili s sedmim mestom in nato v četrtfinalu z 0:3 izgubili proti Japoncem. V štirih nastopih v ligi narodov so se trikrat prebili na zaključni turnir, najvišje so do zdaj končali 2021, ko so izgubili dvoboj za tretje mesto s Francozi.

Zmago manj so na drugem mestu dosegli Poljaki (10-2), devet pa so jih zbrali Italijani in Japonci (oboji 9-3). Slovenski odbojkarji so na prvem turnirju v turški Antalyi konec maja Ligo narodov začeli s štirimi zmagami. V Turčiji so padli Nizozemci (3:2), Francozi (3:1), Kanadčani (3:2) in Poljaki (3:0). V začetku junija so Slovenci odpotovali na Japonsko, v Fukuoko, kjer so najprej premagali Turke (3:0) in Brazilce (3:2), preden so doživeli svoj prvi in edini poraz proti domačinom Japoncem (1:3). Za konec so v deželi vzhajajočega sonca padli še Bolgari (3:0).

Tretji, zadnji turnir rednega dela so slovenski odbojkarji odigrali pred domačimi navijači v ljubljanskih Stožicah. Na tem so, poleg štirih zmag, dokončno potrdili tudi nastop na letošnjih olimpijskih igrah, ki se bodo čez dober mesec dni začele v Parizu. V Stožicah so Slovenci sicer na kolena spravili Argentince (3:0), Kubance (3:2), Italijane (3:0) in za konec še Srbe (3:2). Na zaključni turnir v Lodž so se sicer poleg zgoraj omenjene prve četverice prebili še Kanadčani in Francozi (oboji 8-4) ter Brazilci in Argentinci (oboji 6-6).

Prav slednji bodo v petek ob 20. uri prvi tekmec Slovenije na Poljskem.

Naše fante v primeru uspeha v četrtfinalu na Poljskem čaka zgoščen urnik, saj bodo igrali tri dni zapovrstjo. V soboto sta na sporedu polfinala, v nedeljo pa finale in tekma za tretje mesto.

A čeprav so jih Slovenci v Stožicah premagali brez izgubljenega niza, južnoameriški predstavnik vsekakor ne bo lahek tekmec. "Ali si prvi na lestvici ali deseti, vsak lahko premaga vsakega. Kolikokrat smo že videli, da je osmi izgubil proti prvemu, drugi proti sedmemu. Malo morje je nekih presenečenj v Ligi narodov, tako da edino, s čimer gremo na turnir, je z zavedanjem, da lahko vsako tekmo, ne glede na to, v kakšnem trenutnem rezultatu smo, obrnemo in se izvlečemo ter da gremo na vsako točko na polno in poskušamo zmagati," je o prvem tekmecu na zaključnem turnirju dejal kapetan reprezentance Tine Urnaut.

Organizator slovenske igre Gregor Ropret sporoča, da misli še niso povsem usmerjene na zaključni turnir: "Predvsem se moramo zdaj malo spočiti, malo odklopiti glavo. Bilo je naporno. Naporni trije turnirji so za nami, oddelali smo jih vrhunsko. Seveda so bila prisotna manjša nihanja, ampak to je normalno, vse ekipe so jih imele, mi mogoče še najmanj. Moramo biti ponosni na vse, kar smo storili, in v Lodž iti samozavestni, saj lahko premagamo vsakogar, in iskati tisto, kar si zaslužimo."

Ob tekmi Slovenije in Argentine bo v petek pred tem v Atlas areni na vrsti še dvoboj Italije in Francije. Preostala četrtfinalna para sta na sporedu dan prej, v četrtek se bosta merili Japonska in Kanada ter Poljska in Brazilija. Slovence v primeru uspeha na Poljskem čaka zgoščen urnik, saj bodo igrali tri dni zapovrstjo. V soboto sta namreč na sporedu polfinala, v nedeljo pa finale in tekma za tretje mesto.

Urnaut je tako mnenja, da bi lahko zaključni turnir nekoliko bolj raztegnili. "Glede na to, da že toliko potujemo levo, desno v Ligi narodov in nato še zaključni turnir tri dni zapored, se v nobenem športu ne dogaja kaj takega. A po drugi strani nima smisla izgubljati energije, saj ne moremo nič spremeniti. Upamo, da se bomo lahko čim bolj regenerirali in čim bolje odigrali ta turnir," je še dodal slovenski kapetan.

Kar se tiče svetovne jakostne lestvice, bodo Slovenci zaključni turnir pričakali kot tretji, saj minimalna zmaga proti Srbom ni zadoščala za obrambo drugega mesta. Na tem so jih zdaj prehiteli Japonci, na vrhu so še naprej Poljaki. Slednji so dobili tudi lansko izvedbo Lige narodov, ko so slavili na domačem zaključnem turnirju v Gdansku, kjer so s 3:1 premagali ZDA. Največ zmag imajo sicer Rusi, ki so dobili uvodni dve izvedbi tega tekmovanja. Po en naslov imajo še Brazilci, najboljši leta 2021, in Francozi, ki so slavili leto pozneje.

