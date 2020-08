Slovenski odbojkarski predstavniki dobili tekmece v evropskih tekmovanjih

ACH Volley je v lanski sezoni v skupinskem delu prav tako igral z moštvom iz Berlina in obakrat izgubil. Tudi tokrat pa se pri žrebu niso izognili ruskemu tekmecu. Lani so se pomerili z Novi Urengojem in Kubzassom iz Kemerovega, proti kateremu so ljubljanski odbojkarji slavili edino zmago v skupini B. Glavni del lige prvakov se bo odvijal med 17. novembrom in 11. februarjem, sledili bodo izločilni boji.

Državne prvakinje v predčasno prekinjeni sezoni zaradi pandemije novega koronavirusa, odbojkarice Calcit Volleyja, so dobile nasprotnice v kvalifikacijah za elitno ligo prvakinj. Žreb v Luksemburgu jim je v prvem krogu namenil zagrebško Mladost.

Varovanke Aljoše Jemca bodo prvo tekmo igrale že med 22. in 24. septembrom, povratni obračun bo na sporedu teden dni kasneje. Če se bo Kamničankam uspelo uvrstiti v naslednji krog tekmovanja, se bodo za preboj v skupinski del lige pomerile z zmagovalkami dvoboja med Hapoelom Kfar Sabo iz Izraela in poljskim LKS Commercecon Lodž.

Novo KBM Branik v pokalu CEV v 1. krogu čaka obračun s poraženkami 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakinj. Možne tekmice so tudi slovenske odbojkarice Calcita, ter prej naštete Mladost, Hapoel in LKS Lodž.

Odbojkarice SIP Šempetra se bodo v 1. krogu pokala CEV pomerile s finskim moštvom Pöllky Kuusamo. Prve tekme bodo na vrsti 20. oktobra, povratni obračuni bodo potekali med 27. in 29. oktobrom.

Nasprotnika so v pokalu CEV Challenge dobili tudi odbojkarji Calcit Volleyja. V prvem krogu tekmovanja se bodo pomerili z makedonskim OK Vardarjem iz Skopja. Kamničani bodo prvo tekmo odigrali med 8. in 10. oktobrom, povratno pa med 13. in 15. oktobrom.