Sloviti Eczacibasi tudi drugič premočan za slovenske prvakinje

Ena od želja kamniških odbojkaric pred povratno tekmo proti eni najboljših ekip na svetu je bila, da bi osvojile vsaj častni niz. Žal je ostalo le pri željah, kajti navkljub borbeni in na trenutke tudi kakovostni igri, je bil domači Eczacibasi, na čelu s Tijano Bošković, preprosto premočan nasprotnik za slovenske državne prvakinje. Vsekakor pa je bila to za kamniško ekipo dobra priprava na zaključni turnir pokala Slovenije, ki bo na sporedu 20. in 21. decembra v Tivoliju. Kamničanke so, kot poroča uradna klubska spletna stran, v prvi niz vstopile hrabro in silovito na servisu. To jim je po bloku Olivere Brulec Kostić tudi prineslo vodstvo z 8:5, s tremi točkami pa so vodile po novem bloku svoje kapetanke (9:6). Vendar njihovo veselje ni dolgo trajalo, kajti McKenzie Adams je z blokom izid že na deseti točki izenačila, do odločilne prednosti pa so domačinke prišle na servis odlične Bošković, ki je dosegla tudi tri ase. Z delnim izidom 6:0 je Eczacibasi povedel s 17:12, prednosti petih točk pa tako izkušenega ekipa, kot je carigrajska, ni več izpustila iz rok. Niz se je končal z lastno napako Kamničank. Drugi niz je bil bolj ali manj odločen že na samem začetku, ko je Nizozemka Laura Heyrman z asom svojo ekipo popeljala do vodstva z 8:3. Po novem asu, tokrat Hande Baladin, je bilo že 13:6 za domačo ekipo. V nadaljevanju niza so do svoje igre prišle tudi kamniške odbojkarice, ko so se z dobrim servisom Brulec Kostić domačinkam približale na štiri točke zaostanka (10:14). Še bližje so jim bile po asu Mance Lenart, ko so zaostajale le še za tri točke (16:19), toda v končnici niza so popustile na sprejemu, napad je bil spet premalo učinkovit in po asu Merve Atlier se je Eczacibasi tudi praktično uvrstil v četrtfinale.