Slovo Kamničank od LP: 'Ostalo je malce grenkega priokusa'

Slovenske prvakinje so se bolje upirale favoriziranim tekmicam kot na prvi tekmi, ki so jo gladko izgubile. V vseh elementih so bile enakovredne Poljakinjam, čeprav je res, da so izkušene gostje ves čas nadzorovale položaj. V prvih nizih sta bili ekipi skoraj ves čas izenačeni, a Poljakinje so storile manj napak, tako da so oba niza dobile. S tem so si že zagotovile napredovanje in njihov trener je v tretjem nizu v igro poslal tri rezervistke. Domače so to znale izkoristiti in zaostanek znižati. A tekmice so bile v četrtem spet premočne, tako da so jim morale Slovenke tudi na povratni tekmi čestitati za zmago.

V kamniški vrsti je bila s 15 točkami najučinkovitejša Olivera Kostić Brulec, pri gostjah jih je 19 dosegla Katarzyna Zaroslinska-Krol. Kamničanke bodo evropske nastope nadaljevale v pokalu Cev, kjer jih v 1/16 finala čaka slovenski obračun z Novo KBM Branikom.

Jemec: Navkljub porazu naredili korak naprej

"Poljakinje so se zasluženo uvrstile v Ligo prvakinj, vendar je pri nas vendarle ostalo malce grenkega priokusa, kajti v prvem in drugem nizu smo bili zelo blizu uspeha,"je povedal trener Kamničank Aljoša Jemec. "Iz vsega skupaj bomo skušali vzeti pozitivne stvari, ena od njih je zagotovo borbenost, ki so jo igralke pokazale, in na tem bo treba graditi še naprej, druga pa je, da so tiste igralke, ki so na prvi tekmi igrale nekoliko slabše, nocoj dokazale, da znajo igrati vrhunsko odbojko. To pomeni, da smo navkljub porazu naredili korak naprej."

Domačinke je pohvalila tudi Katarina Lazović: "Kamničanke so danes prikazale veliko boljšo igro kot v Lodžu, kar smo tudi pričakovale. Tista prva tekme ni bila realni pokazatelj njihove moči. Vedele smo, da bodo veliko boljše na sprejemu servisa, veliko boljše so tudi izvajale začetni udarce, vendar smo bile v končnicah prvega in drugega niza bolj zbrane, kar je tudi odločilo. Čeprav smo zaostajale, smo našle svojo igro, in mislim, da zasluženo prišle do napredovanja v Ligo prvakinj. Prvič sem igrala v Sloveniji in resnično sem navdušena nad sprejemom in naravo, ki je tukaj v Kamniku, domačinkam pa v pokalu Cev želim čim več uspeha."

Kvalifikacije za ligo prvakinj, 2. krog, povratna tekma:

Calcit Volley ‒ Commercecon Lodž 1:3 (-22, -22, 17, -17)

* Športna dvorana Kamnik, gledalcev 100, sodnika: Wolf (Švica), Muha (Hrvaška).

* Calcit Volley: Špoljarič, Pogačar 1, P. Marušič 1, Š. Marušič, Vovk 1, Brulec Kostić 15, Zatković 17, Boisa, Janežič, Charuk 12, Jerala 4, Radišković 8, Guiggi 3.

* Commercecon Lodž: Osadchuk, Pacak 6, Wojcik 12, Lazović 11, Pasznik 1, Ninković 8, Bongaerts 2, Strasz, Alagierska 6, Laszczyk, Zarolinska-Krol 19, Kalandadze, Saad.