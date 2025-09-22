So bili Američani boljši od Slovencev ali so le imeli več sreče?

"Američani so bili boljši v vseh elementih igre, pametneje so igrali. Ne vem, če smo bili v katerem elementu boljši. Na začetku smo še pritiskali na servisu in ustvarjali nekaj škode, potem so nam pa s servisom oni napravili preveč težav in smo težko sledili. Tudi ko smo dobro udarili s servisom, mogoče niso iz prve zaključili, so se pa zelo dobro branili in ščitili. V vseh elementih so bili boljši," je povedal Tine Urnaut, ki je bil kljub porazu navdušen nad predstavo mladega Nika Mujanovića: "Kar je bilo pozitivno, je to, da smo znova igrali v drugi formaciji kot kadar koli doslej. Pri tem je treba pohvaliti Mujanovića, ki se je zelo dobro znašel na tem položaju. Škoda. Mogoče bi bili v boljšem položaju, če bi vsako tekmo začeli, kot smo današnjo. Danes je pač treba priznati, da so bili Američani boljši."