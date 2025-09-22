Svetli način
Odbojka

So bili Američani boljši od Slovencev ali so le imeli več sreče?

Manila, 22. 09. 2025 17.45 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
7

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po porazu v osmini finala proti ZDA s 3:1 izpadla s svetovnega prvenstva. Tine Urnaut je po tekmi dejal, da so bili Američani boljši v vseh elementih igre, Tonček Štern pa meni, da je bila ključnega pomena sreča.

"Američani so bili boljši v vseh elementih igre, pametneje so igrali. Ne vem, če smo bili v katerem elementu boljši. Na začetku smo še pritiskali na servisu in ustvarjali nekaj škode, potem so nam pa s servisom oni napravili preveč težav in smo težko sledili. Tudi ko smo dobro udarili s servisom, mogoče niso iz prve zaključili, so se pa zelo dobro branili in ščitili. V vseh elementih so bili boljši," je povedal Tine Urnaut, ki je bil kljub porazu navdušen nad predstavo mladega Nika Mujanovića: "Kar je bilo pozitivno, je to, da smo znova igrali v drugi formaciji kot kadar koli doslej. Pri tem je treba pohvaliti Mujanovića, ki se je zelo dobro znašel na tem položaju. Škoda. Mogoče bi bili v boljšem položaju, če bi vsako tekmo začeli, kot smo današnjo. Danes je pač treba priznati, da so bili Američani boljši."

Malce drugačnega mnenja pa je bil po obračunu Tonček Štern, ki je bil z 18 točkami najučinkovitejši posameznik v slovenski reprezentanci: "Mi in Američani smo igrali zelo kakovostno odbojko. V prvem nizu smo igrali res fantastično, v zadnjih treh pa nismo zelo padli, ampak je bila sreča na ameriški strani. Dopustili smo kakšen as preveč in posledično je bilo nemogoče. Mislim, da smo na igrišču dali sto odstotkov. Ciljali smo višje, ampak žal je to vse za to prvenstvo."

odbojka svetovno prvenstvo osmina finala slovenija zda poraz tine urnaut tonček štern
KOMENTARJI (7)

Panter 63
22. 09. 2025 18.27
+0
Nikoli ne bodo priznali da je nasprotnik boljši. Žalostno. Kriv je sodnik ali je sreča. Imejta ponosa in povejte da sta enostavno bili slabši.
ODGOVORI
1 1
Kriss-slo
22. 09. 2025 18.29
Klasicno slovensko..skos izgovori..da bi pa kdo ptiznal da so se nekateri ustrasli to pa ne..npr urnaut ima tako prestrasen pogled da je to neverjrtno
ODGOVORI
0 0
razumi če lahko
22. 09. 2025 18.22
+2
Če so zmagali so bili boljši !
ODGOVORI
2 0
Komentator
22. 09. 2025 18.17
+2
Mislim, xa boljše tekme na tem prvenstvu ne bo. ZDA bodo pa prvaki...Škoda, da to ni bil finale.
ODGOVORI
2 0
Dinho8O
22. 09. 2025 18.10
+2
Ce so jim na krilih vse blokirali :D Seveda so bili boljsi.
ODGOVORI
2 0
Janez_53
22. 09. 2025 17.55
+4
Košarka, odbojka, vse po istem kopitu. Velike tekme so vedno problem.
ODGOVORI
4 0
Kriss-slo
22. 09. 2025 18.32
Problem v veci i so zekme kjer smo mi favoriti in gre za izlocilno tekmo v vseh ekipnih sportih..takrat dostikrat odigramo slabo..danes favoriti nismo bili..smo pa prisli v vlogo favorita med tekmo..zaceli suvereno ker ni bilo pritiska..potem pritisk zmage in klasicni slovenski krc..
ODGOVORI
0 0
