So bili Američani boljši od Slovencev ali so le imeli več sreče?

"Američani so bili boljši v vseh elementih igre, pametneje so igrali. Ne vem, če smo bili v katerem elementu boljši. Na začetku smo še pritiskali na servisu in ustvarjali nekaj škode, potem so nam pa s servisom oni napravili preveč težav in smo težko sledili. Tudi ko smo dobro udarili s servisom, mogoče niso iz prve zaključili, so se pa zelo dobro branili in ščitili. V vseh elementih so bili boljši," je povedal Tine Urnaut, ki je bil kljub porazu navdušen nad predstavo mladega Nika Mujanovića: "Kar je bilo pozitivno, je to, da smo znova igrali v drugi formaciji kot kadar koli doslej. Pri tem je treba pohvaliti Mujanovića, ki se je zelo dobro znašel na tem položaju. Škoda. Mogoče bi bili v boljšem položaju, če bi vsako tekmo začeli, kot smo današnjo. Danes je pač treba priznati, da so bili Američani boljši."
Malce drugačnega mnenja pa je bil po obračunu Tonček Štern, ki je bil z 18 točkami najučinkovitejši posameznik v slovenski reprezentanci: "Mi in Američani smo igrali zelo kakovostno odbojko. V prvem nizu smo igrali res fantastično, v zadnjih treh pa nismo zelo padli, ampak je bila sreča na ameriški strani. Dopustili smo kakšen as preveč in posledično je bilo nemogoče. Mislim, da smo na igrišču dali sto odstotkov. Ciljali smo višje, ampak žal je to vse za to prvenstvo."
