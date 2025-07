Soigralci o edinstvenem Vinčiću: 'Brat, drugi oče, šaljivec...'

S kapetanom slovenske odbojkarske reprezentance Tinetom Urnautom sta doživela in preživela čisto vse. Od porazov na tako rekoč "amaterski" ravni do kasnejših izjemnih uspehov, ki so našo moško odbojko postavili na evropski in svetovni odbojkarski zemljevid.

"Kaj naj rečem kot le to, da z Vinkotom (vzdevek Dejana Vinčića, op. p.) ni nikoli dolgčas. (smeh) Bila sva dolgoletna cimra v reprezentanci, skupaj prešla trnovo pot od trnja do zvezd, danes pa ponosno lahko rečem, da je moj brat. Zaradi vsega, kar sva doživela in preživela, je najin prijateljski odnos prerasel v bratskega," se skupnih nepozabnih trenutkov z Vinčićem spominja 37-letni kapetan Urnaut.