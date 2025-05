Soli na slovensko klop z naslovom italijanskega prvaka

Kako dolga bo finalna serija italijanskega odbojkarskega državnega prvenstva? Velika večina poznavalcev razmer v eni najmočnejših evropskih lig je bila prepričanih, da bo odločala peta tekma. A varovanci Fabia Solija so bili po drugi zmagi v seriji – pred dnevi so na domačem terenu LUBE Cucine Civitanovo premagali s 3:0 – odločeni, da tekmovalno leto sklenejo že na naslednji tekmi. In v nameri uspeli.

Jan Kozamernik in druščina so tekmo odprli z izgubljenim uvodnim nizom, gostitelji so bili uspešnejši s 25:21. Drugi niz so tesno z 28:26 dobili gostje, ki so nato povedli z 2:1 v nizih (25:17). Civitanova se je uspela vrniti v igro, dobila je četrti niz (25:20), v odločilnem petem pa so več zbranosti pokazali gostje iz Trenta (15:9).