Soli: Na zaključnem turnirju želimo igrati (naj)boljšo odbojko

Če pogledamo končni vrstni red po ligaškem delu tekmovanja, ugotovimo, da so pred Slovenijo uvrščene zgolj odbojkarske velesile, kot so Italija, Brazilija, Poljska, četrtfinalna tekmica Francija in Japonska. Dovolj zgovoren podatek, ki priča o kakovosti prenovljene slovenske izbrane vrste pod vodstvom priznanega italijanskega strokovnjaka.

Dozdajšnji preizkusi slovenskih odbojkarjev v letošnji izvedbi Lige narodov so pokazali, da so varovanci Fabia Solija tudi v precej spremenjeni zasedbi – pretežno pomlajeni z igralci letnika 2004, 2005 in 2006 – lahko povsem enakovredni najboljšim reprezentancam na svetu.

"Vzorec naših predstav v minulem mesecu in pol bi lahko strnil takole: običajno vedno dobro začnemo, nato pa sledi konkreten padec v igri, kar tako izkušeni in kakovostni nasprotniki pridoma izkoristijo. Na koncu smo imeli tudi malce sreče, saj so nam ostali rezultati v zadnjem kolu šli na roke. Toda nič za to, menim, da smo si ta kanček športne sreče več kot zaslužili," je oceno iger slovenske reprezentance v ligaškem delu Lige narodov podal selektor Soli.

Ta je prepričan, da so njegovi varovanci zmožni igrati precej boljšo odbojko. "To je tudi naš glavni cilj v naslednjih dneh priprav na četrtfinalni dvoboj s Francozi. Večina tekem je pokazala, da delamo v pravi smeri. Seveda pa smo lahko precej boljši v vseh prvinah odbojkarske igre. Želimo napredovati iz tedna v teden in na zaključnem turnirju na Kitajskem igrati svojo najboljšo odbojko," dodaja Soli.