Soli po izpadu Slovenije: Manjkala nam je konstantnost

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu na Filipinih sklenila svojo pot v osmini finala. V tekmi za četrtfinale je z 1:3 klonila proti reprezentanci Združenih držav Amerike, bronasti z lanskih olimpijskih iger.

Slovenski odbojkarji FOTO: FIVB icon-expand

Slovenci so obračun v osmini finala začeli sanjsko. Selektor Fabio Soli je zaupal preverjeni postavi, Nik Mujanović je znova začel kot sprejemalec, reprezentanca pa je v prvem nizu blestela v vseh prvinah igre in slavila s 25:19. V drugem nizu je prvič na prvenstvu zaigral kapetan Tine Urnaut, vendar spremembe ni uspel prinesti. Američani so ob močnem servisu in boljšem sprejemu prevzeli pobudo, zadržali visok ritem in z izenačenjem na 1:1 povsem obrnili potek tekme.

V tretjem in četrtem nizu so bili Američani odločnejši in v ključnih trenutkih bolj zbrani. Pri izenačenju na 14:14 v četrtem nizu je v slovenskem taboru še tlelo upanje, a tekmeci so dvoboj dokončno prelomili in se uvrstili v četrtfinale. "Rad bi se zahvalil vsem igralcem, saj so na tem prvenstvu igrali v čudnem sistemu z dvema korektorjema, ki smo ga le nekajkrat preizkusili pred prihodom na SP. Fantje so dali vse od sebe," je po izpadu dejal selektor Soli.

Soli: Nismo bili konstantni

Selektor je poudaril, da so bili trenutki slovenske igre vrhunski, a so manjkali kontinuiteta in zbranosti: "Ti dvoboji kažejo, na čem smo delali vse poletje. Na trenutke smo sposobni igrati zelo posebno odbojko, a nismo konstantni. To smo pokazali ob koncu lige narodov, ko smo glede na kader, ki smo ga imeli na voljo, ujeli res lep rezultat. Podobno je bilo tokrat – v prvem nizu smo igrali izjemno kakovostno, bili osredotočeni in polni energije, nato pa smo korak za korakom padali v napadu in nismo več mogli zaustaviti korektorja ameriške reprezentance."

Fabio Soli FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ob tem je dodal: "Po mojem mnenju je to dober rezultat, a ne smemo pozabiti, da moramo ob vsaki priložnosti igrati kar najbolje, ne glede na vse težave, ki jih imamo. Če analiziramo tekmo proti Bolgariji, smo iz rok izpustili priložnost, da od prve točke igramo pravi dvoboj. To bo zapuščina tega prvenstva – naša konstantnost ni bila na dovolj visoki ravni in na tem moramo v prihodnosti delati."

Pri Američanih je izstopal Gabriel Garcia, Portoričan v dresu ZDA, ki je dosegel kar 26 točk in dvoboj zaključil z asom. V slovenski vrsti je bil najbolj učinkovit Tonček Štern z 18 točkami. Statistika je razkrila jasen preobrat – Američani so dosegli 11 asov, Slovenci le dva, trden blok in servis tekmecev pa sta dokončno zamajala igro izbrane vrste. Slovenija je tako prvenstvo sklenila pod pričakovanji – to je najslabši rezultat na velikih tekmovanjih po letu 2018, ko je prav na mundialu končala na 12. mestu. Američane zdaj v četrtfinalu čakajo Bolgari, ki so izločili Portugalsko. Prvenstvo, kjer naslov branijo Italijani, se bo zaključilo v nedeljo s finalnim obračunom za 21. naslov svetovnega prvaka.