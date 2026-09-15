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Odbojka

Pajenk: Dobesedno ničesar nismo uresničili

Modena, 15. 09. 2026 17.07 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
Nina Mihalič
Slovenski odbojkarji so na tretji tekmi evropskega prvenstva doživeli nepričakovan poraz proti Grčiji

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na letošnjem evropskem prvenstvu doživela prvi poraz. Da je bilo presenečenje še večje, so bili na tretji tekmi skupine A v Modeni Grki za razred boljši nasprotnik. Čeprav se je pri izidu 1:1 v nizih zdelo, da so se Slovenci zbrali in bi lahko spreobrnili potek dvoboja, so grški odbojkarji v nadaljevanju le še stopnjevali svojo igro 3:1 (18, -19, 23, 20). V slovenskem taboru so si bili po porazu enotni, da to zares ni bil njihov večer, morda pa je reprezentanca dobila le prepotrebno zaušnico pred nadaljevanjem prvenstva.

Slovenski odbojkarji so proti Slovaški in Švedski prikazali všečno predstavo, ki pa vsekakor ni bila na ravni, ki smo je od bronaste reprezentance z letošnje Lige narodov vajeni. Ko so prišli na vrsto Grki, so se v slovenski igri razgalile vse pomanjkljivosti. Fabio Soli z igralci kar precej eksperimentira, dobra uigranost vseh je seveda ključna, a neglede na vse, Slovenija bo morala čim prej ujeti tisti pravi zmagovalni ritem. "Nismo naredili ničesar od tega, o čemer smo se dogovorili. Dobesedno ničesar nismo uresničili in končni rezultat je posledica tega. Svetla točka je bil drugi niz, ko smo ujeli ritem, kakršnega bi si želeli skozi celotno srečanje. Žal smo v tretjem znova padli in preprosto nismo našli prave rešitve za igro Grkov," je bil po tekmi jasen Alen Pajenk.

"V prvem nizu je nasprotnik začel kakovostno, mi pa ne najbolje, zato sta se hitro pojavili nepotrebna panika in težka atmosfera. V drugem nizu smo zaigrali precej bolje, z več energije in kakovosti, predvsem pa smo z nekaj odličnimi serijami na servisu naredili razliko. V tretjem nizu smo imeli veliko priložnost. Priigrali smo si ogromno priložnosti za 'free ball', ki bi jih morali izkoristiti, a smo Grkom dovolili, da so se približali, v končnici pa so z dvema blokoma zasluženo dobili niz. Tudi četrti niz smo začeli slabo, a smo se nato lepo vrnili. Na trenutke smo igrali zelo dobro, na trenutke je bil boljši nasprotnik. Gledano v celoti pa je treba priznati, da so bili Grki boljši. Bili so kakovostnejši v vseh elementih igre ter precej bolj konstantni na servisu in v igri za menjavo," pa je tekmo pokomentiral kapetan Tine Urnaut.

Slovence v skupinskem delu čakata še obračuna s Čehi, s katerimi se bodo pomerili v sredo, ter z domačini Italijani v četrtek. Nato se bo tekmovanje preselilo v Torino, kamor se bodo pripeljale tudi ekipe, ki so skupinski del začele na Finskem. V nedeljo in ponedeljek bodo tam na sporedu tekme osmine finala, v sredo, 23. septembra, pa še četrtfinalni obračuni. Boji za odličja bodo v petek, 25., in soboto, 26. septembra, potekali v Milanu.

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odbojka evropsko prvenstvo slovenija italija grčija soli

Slovenci presenetljivo klonili proti Grkom

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KOMENTARJI1

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Barbato43
15. 09. 2026 19.11
@gullit bos se pametobal...meni ne vec janezek smesmi..vam stvari res niso jasne..no sej s tistimi obupnimi zelenenimi dresi so negledljivi..
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bibaleze
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