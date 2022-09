SP v odbojki: kdo je napredoval, kdo izpadel in kdo se bo s kom pomeril?

Uvodni teden svetovnega prvenstva v odbojki je končan in s tem tudi skupinski del. Med najboljšo šestnajsterico je po dveh prepričljivih zmagah in tesnem porazu napredovala tudi Slovenija, ki bo pohod na močno želeno medaljo nadaljevala v soboto, ko se bo znova pomerila z Nemčijo. Tekmo si boste lahko od 17.30 dalje v živo ogledali na POP TV in VOYO.

24 ekip je tekmovalo, 16 jih je napredovalo. To je izkupiček skupinskega dela letošnjega svetovnega prvenstva v odbojki. Iz šestih skupin je v izločilne boje napredovalo šest prvouvrščenih ekip, šest drugouvrščenih ekip in štiri tretjeuvrščene ekipe, ki so po zaslugi osvojenih nizov zbrale dovolj točk, da so se izognile predčasnemu slovesu od prvenstva. Pa si poglejmo kdo so vse omenjene ekipe. Začnimo s skupino D, ki slovenske navijače seveda najbolj zanima. Po pričakovanjih so prvo mesto osvojili aktualni olimpijski prvaki Francozi, ki pa še zdaleč niso imeli lahkega dela. Kdo jim je povzročil največ sivih las? Slovenija seveda, ki jih je na drugi tekmi skupinskega dela pred polno dvorano Stožice skoraj presenetila, a se je morala na koncu po porazu v petih nizih zadovoljiti le s točko. Francozi so ob tem za zmago dobili dve in to je bila tudi ločnica med prvo in drugouvrščeno ekipo skupine B, saj sta tako Francija, kot tudi Slovenija, brez težav s 3:0 premagali Kamerun in Nemčijo.

icon-expand Nemcem bodo znova nasproti stali Slovenci in polna dvorana Stožice FOTO: Damjan Žibert

Aktualne afriške podprvake so brez večjih težav odpravili tudi Nemci, ki so zavoljo edine zmage osvojili tri točke in se kot tretja tretjeuvrščena ekipa (izmed štirih srečnih ekip) uvrstila v izločilne boje. A koliko je četa Michala Winiarskega srečna bomo videli že v soboto na popoldanski tekmi, ko bo njihov tekmec znova Slovenija, ki jih je na krilih več kot 11 tisoč glave množice že v torek ugnala s 3:0 v nizih. Aktualni olimpijski prvaki Francozi pa bodo pohod na prvo medaljo na SP po letu 2002 nadaljevali proti Japoncem. Kamerun, ki bo navijačem v spominu ostal po srčni igri, plišastemu medvedku in trenerju Guyu Rogerju Nangaju, ki ga brez lizike v ustih med tekmami nismo videli, pa se poslavlja od tekmovanja.

Sedaj pa gremo lepo po vrsti, v skupini A je kraljevala Srbija, ki je s 3:0 odpravila najprej Ukrajino, nato Portoriko, za konec pa še Tunizijo. Evropske prvake iz leta 2019 v nadaljevanju čaka ena izmed srečnih tretjeuvrščenih ekip in sicer Argentina. Drugo mesto v skupini A je po zmagi nad Tunizijo in Portorikom pripadlo Ukrajini, ki se bo sedaj v osmini finala srečala z Nizozemci. Tretje pa je zavoljo zmage s 3:0 na prvi tekmi skupinskega dela pripadlo Tuniziji, ki je tako v izločilne boje napredovala kot zadnja srečna tretjeuvrščena ekipa in se bo za nagrado pomerila z eno izmed gostiteljic prvenstva, Poljsko. Puertoričani po le enem osvojenem nizu na prvenstvu (proti Ukrajini) odhajajo domov.

Skupina B je po pričakovanjih pripadla Brazilcem. Trikratnim svetovnim in olimpijskim prvakom je še največ težav povzročila Kuba, ki jih je na otvoritveni tekmi lovila vse do petega niza, ki je na koncu z 18:16 pripadel aktualnim južnoameriškim prvakom. Čeprav je bilo zavoljo tega rezultata pričakovati, da bo Kuba suvereno zasedla drugo mesto v tej skupini, se to ni zgodilo. Japonci so na zadnji tekmi skupinskega dela Kubance odpravili s 3:1 v nizih in si zagotovili igranje v izločilnih bojih, kjer se bodo pomerili z Iranom. Tam bo sicer zavoljo zmage proti Katarju, ki kljub kopici naturaliziranih igralcev v tej skupini ni bil konkurenčen igral tudi Kuba, ki se bo pomerila z našo zahodno sosedo Italijo, medtem ko bo Brazilija za napredovanje v četrtfinale igrala proti Iranu. Katar tako kot Portoriko prvenstvo zapušča po le enem osvojenem nizu (proti Kubi).

icon-expand Brazilska odbojkarska reprezentanca FOTO: Damjan Žibert

V skupini C je svoje delo brez napake opravila druga gostiteljica svetovnega prvenstva Poljska. Aktualni svetovni prvaki so en niz oddali le proti Američanom, oboji pa so brez težav odpravili tako Mehiko kot tudi Bolgarijo. V medsebojni borbi za tretje mesto je Mehika po petih nizih premagala Bolgarijo, kar je bilo premalo za uvrstitev med štiri t.i. lucky loserje. Gostiteljica polfinala, tekme za tretje mesto in velikega finala bo obrambo naslova svetovnih prvakov nadaljevala proti Tuniziji, Američani pa bodo igrali z novinci v izločilnih bojih na svetovni prvenstvih – Turkih.

To kar je uspelo Srbiji v skupini A, je uspelo tudi Italiji v skupini E. Naši zahodni sosedje so vse tri tekme skupinskega dela dobili brez oddanega niza. Trikratni svetovni prvaki se bodo 'za nagrado' v izločilnih bojih pomerili z neugodno reprezentanco Kube, ki ima v svojih vrstah kar sedem igralcev, ki si kruh služijo v italijanski ligi. Drugo mesto v skupini E je po prepričljivih zmagah nad Kitajsko in Kanado pripadlo Turkom, ki bodo sploh prvi v zgodovini igrali v izločilnih bojih svetovnih prvenstev, čaka pa jih težko delo – reprezentanca Amerike. Kanada je v borbi za tretje mesto sicer s 3:0 premagala Kitajsko, a to ni bilo dovolj za nadaljevanje tekmovanja.

Skupino F pa so nekoliko presenetljivo osvojili Nizozemci, ki so zlato odbojkarsko obdobje doživljali v 90ih letih, ko so postali tako evropski kot tudi olimpijski prvaki ter svetovni podprvaki. Ekipa, ki jo vodi Italijan Roberto Piazza je najprej s 3:0 premagala Egipt, nato s tesnih 3:2 ugnala Argentino in na zadnji tekmi skupinskega dela s 3:1 še Iran. V osmini finala se bodo Nizozemci pomerili z Ukrajinci. Tesno zmago nad Argentino je dosegel tudi Iran, ki bo kot drugouvrščena ekipa skupine F v osmini finala igral z Brazilijo, tretjeuvrščeni na lanskih olimpijskih igrah Argentinci pa se bodo po tem ko so na vseh treh tekmah skupinskega dela odigrali pet nizov, kot srečna ekipa v osmini finala srečali s Srbi.

Od prvenstva se poslavljajo: Kanada (tretja v skupini E), Mehika (tretja v skupini C), Egipt (četrti v skupini F), Bolgarija (četrta v skupini C), Katar (četrti v skupini B), Kamerun (četrti v skupini D), Portoriko (četrti v skupini A) in Kitajska (četrta v skupini E).

PARI OSMINE FINALA IN DATUMI TER URE TEKEM: 3. september (Ljubljana): 17.30 Slovenija – Nemčija

21.15 Italija - Kuba 4. september (Gliwice): 17.30 ZDA - Turčija

21.00 Poljska - Tunizija 5. september (Ljubljana): 17.30 Nizozemska - Ukrajina

21.00 Francija - Japonska 6. september (Gliwice): 17.30 Srbija - Argentina

21.00 Brazilija - Iran

In kdo so potencialni nasprotniki Slovenije v četrtfinalu? V kolikor varovanci Gheorgheja Cretuja znova premagajo Nemce se bodo v četrtfinalu srečali z zmagovalcem obračuna med Nizozemci in Ukrajinci, ki bodo svojo tekmo osmine finala igrali šele v ponedeljek in imeli tako dva dni manj časa za pripravo na četrtfinale od Slovencev (ali Nemcev). Če slovenski fantje uspešno preskočijo tudi četrtfinalno oviro pa se bodo poljskih Katowicah nato pomerili z Italijani, Kubanci, Francozi ali Japonci.