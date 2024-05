Španke in Čehinje naslednje na 'jedilniku' Slovenk

Slovenske odbojkarice so uvodni turnir Zlate evropske lige v Rakvereju zaključile s pomembno zmago s 3:0 nad gostiteljico Estonijo, na drugi tekmi pa favorizirani Ukrajini odščipnile dva niza in s tem osvojile še dodatno točko v boju za najvišja mesta in točke na svetovni lestvici, ki bo odločala o udeleženkah svetovnega prvenstva prihodnje leto.

Po vrnitvi iz Rakvereja in dnevu premora je slovenski selektor Alessandro Orefice igralke spet zbral v Mariboru, kjer se intenzivno pripravljajo na petkov obračun s Španijo. "Zadovoljen sem s tem tednom treningov. Še posebej, ker imamo na voljo 15 igralk in lahko delo organiziramo na povsem drugačen način kot v preteklem obdobju. Posledično je tudi raven treningov s kompletno ekipo precej višja, možnosti je precej več. Delamo trdo in tudi zelo dobro, pozornost posvečamo tako telesni pripravi kot tehničnim elementom. Na zadnjih treningih se moramo predvsem posvetiti igri za menjavo ter povezavi med podajalkami in napadalkami pa tudi našemu servisu. Posvečati se moramo tudi sebi in našemu sistemu dela, še posebej, ker se morajo nove igralke na nov način igre še privaditi. Na tem bomo najbolj delali pred tekmo s Španijo ter na zadnjem treningu dodali še sprejem," je za uradno spletno stran OZS dejal Orefice.