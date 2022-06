Spet rekordno število prijav za ljubljanski turnir

Odbojkarska zveza Slovenije je zopet prejela rekordno število prijav. V moški konkurenci se za nastop v središču slovenske prestolnice poteguje 95 moških dvojic iz 33 držav, med njimi Argentine, Avstralije, Brazilije, Izraela, Kanade, Katarja, Kitajske, Japonske, ZDA in evropskih držav, v boj za najvišja mesta pa se bodo podali tudi trije slovenski pari. Nejc Zemljak, ki smo ga v zadnjih letih spremljali v paru z Janom Pokeršnikom , se bo tokrat predstavil skupaj s Črtomirjem Bošnjakom , Pokeršnik bo zaigral z obetavnim Rokom Bračkom , znova pa bomo priča tudi nastopom večkratnih slovenskih prvakov Tadeja Boženka in Danijela Pokeršnika .

Na Kongresnem trgu bodo ljubitelji odbojke na mivki, kot poroča uradna spletna stran OZS, zadnji vikend v juliju prišli na svoj račun. V novem formatu svetovne serije se bo za zmago na ljubljanski peščeni podlagi potegovalo po 32 ekip v moški in ženski konkurenci, 16 v kvalifikacijah in 16 na glavnem delu turnirja.

V ženski konkurenci so organizatorji našteli prijave 65 dvojic iz 32 držav, poleg evropskih ekip bomo priča obračunom parov iz Argentine, Avstralije, Čila, Japonske, Kanade, Kitajske, Libanona, Paragvaja in ZDA ter tudi dveh slovenskih ekip, Nine Lovšin in Asje Šen ter Tjaše Kotnik in Tajde Lovšin. Slednji sodita v ožji krog favoritinj, saj sta se z dobrimi rezultati v letošnji sezoni povzpeli že na 40. mesto na svetovni lestvici. Na ljubljanski mivki bomo ob drugih dvojicah zopet videli Ukrajinki Irino in Inno Makhno ter belgijsko navezo Cools/van de Vonder.

Turnir 2022 Volleyball World Beach Pro Tour Futures se bo začel 28. julija s kvalifikacijami. Skupinski del tekmovanja in izločilni boji bodo 29. in 30. julija, tekme za odličja pa bo moč spremljati v nedeljo, 31. julija.