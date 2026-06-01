Športniki in znane osebnosti na Urnautovem spektaklu pokazali odbojkarske sposobnosti

Zimzeleni slovenski odbojkar je lani dobrodelno palico v okviru Botrstva v športu prevzel iz rok športne plezalke Janje Garnbret in kot ambasador projekta v ljubljanski dvorani Tivoli pripravil poseben odbojkarski spektakel. V dvorani pod Rožnikom je bila uvod v dnevno dogajanje tekma mladih talentov slovenske odbojke, nato je sledila revialna tekma zvezd, na kateri so se v treh desetminutnih nizih pomerili znani Slovenci. Ekipi sta na parket popeljala kapetana in nekdanja odbojkarja zlate slovenske generacije Dejan Vinčić in Mitja Gasparini.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Dobrodelna tekma Tineta Urnauta v okviru projekta Botrstvo v športu Aljoša Kravanja

Dobrodelna tekma Tineta Urnauta v okviru projekta Botrstvo v športu Aljoša Kravanja

Dobrodelna tekma Tineta Urnauta v okviru projekta Botrstvo v športu Aljoša Kravanja

Dobrodelna tekma Tineta Urnauta v okviru projekta Botrstvo v športu Aljoša Kravanja

Dobrodelna tekma Tineta Urnauta v okviru projekta Botrstvo v športu Aljoša Kravanja

Dobrodelna tekma Tineta Urnauta v okviru projekta Botrstvo v športu Aljoša Kravanja

Dobrodelna tekma Tineta Urnauta v okviru projekta Botrstvo v športu Aljoša Kravanja

Dobrodelna tekma Tineta Urnauta v okviru projekta Botrstvo v športu Aljoša Kravanja















V beli ekipi Gasparinija, ki jo je kot trener vodil Lado Bizovičar, so med drugim svoje odbojkarske sposobnosti kazali košarkarja Vlatko Čančar in Edo Murić, nekdanja alpska smučarja Jure Košir in Ana Bucik Jogan, nekdanji rokometaš Luka Žvižej, nekdanja odbojkarja Matija Pleško in Rok Satler, borec MMA Jakob Nedoh ter tudi Melani Mekicar, Nika Zorjan in Bojan Cvjetićanin. Modro zasedbo Vinčića je s klopi nadzirala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Igrali so nekdanji zlati košarkarski kapetan Goran Dragić, smučarski skakalec Anže Lanišek, rokometni trener in slovenski selektor Uroš Zorman, nekdanja odbojkarja Jasmin Čuturič in Sebastijan Škorc, nekdanji rokometaš Vid Kavtičnik, nekdanja plavalka Sara Isaković ter tudi Luka Basi, Luka Jezeršek in Miha Deželak.

Dobrodelna tekma Tineta Urnauta v okviru projekta Botrstvo v športu FOTO: Aljoša Kravanja

"Botrstvo v športu spremljam, odkar sem predsednica. Hodim na dobrodelne dogodke, podpiram športnike, predvsem pa ambasadorje. Vsako leto je eden, ki mora najti idejo, dogodek, kjer bo lahko zbral denar za mlade talente v športu. Tine Urnaut mi je eden najljubših športnikov, čudovit dogodek, obe ekipi sta bili super. Lahko rečem samo hvala tistim, ki so prišli, in predvsem gledalcem in gledalkam," je dejala Pirc Musar. Klica je bil zelo vesel tudi Dragić, ki je pred dvema letoma sam organiziral podoben dobrodelni košarkarski spektakel: "Odbojko sem nekajkrat igral na mivki, a je to povsem drugače kot v dvorani. Zelo dobro je bilo, dobro smo se imeli. Vsi vemo, za kaj gre, zbiramo sredstva za mlade nadobudneže, kar največ šteje."

Dobrodelna tekma Tineta Urnauta v okviru projekta Botrstvo v športu FOTO: Aljoša Kravanja