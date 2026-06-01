Odbojka

Športniki in znane osebnosti na Urnautovem spektaklu pokazali odbojkarske sposobnosti

Ljubljana, 01. 06. 2026 21.04 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Dobrodelna tekma Tineta Urnauta v okviru projekta Botrstvo v športu

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v okviru projekta Botrstvo v športu pripravil dobrodelni odbojkarski spektakel. Na tekmi zvezd so se pomerila številna znana imena, od olimpijcev, športnikov, estradnikov in drugih znanih osebnosti.

Zimzeleni slovenski odbojkar je lani dobrodelno palico v okviru Botrstva v športu prevzel iz rok športne plezalke Janje Garnbret in kot ambasador projekta v ljubljanski dvorani Tivoli pripravil poseben odbojkarski spektakel. V dvorani pod Rožnikom je bila uvod v dnevno dogajanje tekma mladih talentov slovenske odbojke, nato je sledila revialna tekma zvezd, na kateri so se v treh desetminutnih nizih pomerili znani Slovenci. Ekipi sta na parket popeljala kapetana in nekdanja odbojkarja zlate slovenske generacije Dejan Vinčić in Mitja Gasparini.

V beli ekipi Gasparinija, ki jo je kot trener vodil Lado Bizovičar, so med drugim svoje odbojkarske sposobnosti kazali košarkarja Vlatko Čančar in Edo Murić, nekdanja alpska smučarja Jure Košir in Ana Bucik Jogan, nekdanji rokometaš Luka Žvižej, nekdanja odbojkarja Matija Pleško in Rok Satler, borec MMA Jakob Nedoh ter tudi Melani Mekicar, Nika Zorjan in Bojan Cvjetićanin.

Modro zasedbo Vinčića je s klopi nadzirala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Igrali so nekdanji zlati košarkarski kapetan Goran Dragić, smučarski skakalec Anže Lanišek, rokometni trener in slovenski selektor Uroš Zorman, nekdanja odbojkarja Jasmin Čuturič in Sebastijan Škorc, nekdanji rokometaš Vid Kavtičnik, nekdanja plavalka Sara Isaković ter tudi Luka Basi, Luka Jezeršek in Miha Deželak.

FOTO: Aljoša Kravanja

"Botrstvo v športu spremljam, odkar sem predsednica. Hodim na dobrodelne dogodke, podpiram športnike, predvsem pa ambasadorje. Vsako leto je eden, ki mora najti idejo, dogodek, kjer bo lahko zbral denar za mlade talente v športu. Tine Urnaut mi je eden najljubših športnikov, čudovit dogodek, obe ekipi sta bili super. Lahko rečem samo hvala tistim, ki so prišli, in predvsem gledalcem in gledalkam," je dejala Pirc Musar.

Klica je bil zelo vesel tudi Dragić, ki je pred dvema letoma sam organiziral podoben dobrodelni košarkarski spektakel: "Odbojko sem nekajkrat igral na mivki, a je to povsem drugače kot v dvorani. Zelo dobro je bilo, dobro smo se imeli. Vsi vemo, za kaj gre, zbiramo sredstva za mlade nadobudneže, kar največ šteje."

FOTO: Aljoša Kravanja

Ob robu dogodka je potekalo tudi srečanje Kluba slovenskih olimpijcev. Podelili so certifikate OLY, mednarodno priznanje, ki ga podeljuje Svetovno združenje olimpijcev vsem registriranim športnikom, ki so nastopili na olimpijskih igrah. Na tokratnem srečanju so podelili 20 certifikatov, med drugim Lanišku, Bucik Jogan in Vinčiću.

Urnautu pri organizaciji odbojkarskega dneva pomagajo Odbojkarska zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije, Zveza Anita Ogulin ter podjetji Spontanzo in Sport Media Focus. Ves izkupiček prodanih vstopnic bo namenjen Zvezi Anita Ogulin & ZPM ter bo šel za pomoč mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij.

odbojka tine urnaut Botrstvo v športu tekma zvezd

