Bogdan Kotnik: 'Ključ do uspeha ACH? Sproščenost!"

Odbojkarski trener dr. Bogdan Kotnik se lahko pohvali, da je na dosedanji trenerski poti sedel tako na klopi ACH Volleyja, kot tudi Dinama Bukarešte. Tekmecev v 2. krogu kvalifikacij Lige prvakov, ko morajo Ljubljančani nadoknaditi zaostanek. A v primeru zmage s 3:0, ali 3:1, za napredovanje dobiti še zlati niz.

Slovenija (prvak z ACH Volley), Avstrija (prvak z Dobom), Poljska (pokalni prvak s Trefl Gdanskom, kot pomočnik legendarnemu Andrei Anastasiju), Švica in Romunija. Države, v katerih je na dosedanji trenerski poti služboval dr. Bogdan Kotnik. 47-letni Korošec, ki se je začasno umaknil s trenerske klopi, postavil na prvo mesto družino, a že zdaj je jasno, da se bo v prihodnosti še posvetil vodenju katerega izmed ambicioznih projektov. Nazadnje je služboval v Romuniji, pri Dinamu iz Bukarešte, v sezoni 2014/15 pri ACH Volleyju. Torej pri tekmecih v 2. krogu kvalifikacij Lige prvakov.

Bogdan Kotnik (desno) je na dosedanji trenerski poti vodil tako ACH, kot Dinamo Bukarešto. FOTO: Profimeda icon-expand

"Oba kluba sta si najbolj podobna po vrhunski organiziranosti. Če govorim o romunskem prvenstvu, kjer sem vodil tudi Steauo, je Dinamo brez dvoma organizacijsko stopničko nad drugimi. Gre za policijski klub, pod njihovo streho deluje 800 športnikov v različnih panogah. Je pa tako, spoštovanje do tistega, ki je na vrhu trenerske piramide je izjemno. Ve se, koga se posluša, če povem slikovito. Doker ne pride nekdo, ki ima višje odlikovanje," je za 24ur.com uvodoma povedal Kotnik, ki je pri Dinamu sodeloval s trenerjem Bogdanom Tanasejem, danes trenerjem Dinama: "V prvi vrsti govorimo o zelo ambicioznem trenerju. Snemal je moje treninge od samega začetka, bil moj pomočnik, nekdo za katerega je bilo jasno, da ga pripravljajo za naslednjega šefa klubske stroke. V podpis so mi ponudili pogodbo za leto in pol, a zaradi družine smo se dogovorili, da podpišem za tri mesece in se po koncu tekmovalnega leta 2023/24 poslovim. Začutil sem, da je družina v danem trenutku bolj pomembna od odbojke, se vrnil domov."

Peta? Izjemen sprejemalec, ki se igra z blokom

Ko je Bogdan Kotnik sedel na klop Dinama in nasledil legendo romunske odbojke Steliana Moculescuja, med nosilci igre kluba še ni bilo Mircee Pete. Danes enega najpomembnejših igralcev zasedbe, ki je na prvem obračunu 2. kroga kvalifikacij s 3:1 v nizih premagala ACH Volley. "Res je. Peta je takrat igral za Steauo, ki sem jo vodil pred selitvijo v Dinamo. Fanta dobro poznam. Izjemen sprejemalec, a tudi nekdo, ki se rad igra z blokom. To je bilo na prvi tekmi slovenskega in romunskega prvaka dobro vidno. On je nekdo na katerega sam ne bi igral. Ker sprejme praktično vse. In s predstavo v torek je to potrdil na igrišču," se je igre 31-letnika dotaknil Kotnik, ki poudarja, da se morajo Ljubljančani do četrtkove tekme sprostiti, kar najhitreje pozabiti na dogodke iz Romunije, imeti pred očmi samo igro od točke do točke: "In ohraniti mirnost. Namesto sproščenega igranja na povratni tekmi, zdaj čutijo pritisk. Roka se jim je 'skrajšala', ogromno je na kocki, čaka jih najpomembnejša tekma sezone, morda celo najpomembnejši zlati niz. Prepričan sem, da lahko dvoboj dobijo s 3:0, ali pa 3:1, vemo pa, da je zlati niz posebna loterija. Ko si eden od tekmecev priigra tri točke prednosti je lahko že pozno za preobrat."

Če bo ACH Volley strnil vrste je sposoben obračun dobiti s 3:0, ali 3:1, kar pomeni, da bo o potniku v zadnji krog kvalifikacij odločal zlati niz. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Mihalcea? Odlikuje ga nepopustljivost v bloku

Za najboljšega posameznika prvega dvoboja zasedbe iz Bukarešte in Ljubljane je bil izbran Razvan Mihalcea. Srednji bloker, ki ni dal 'dihati' tekmecu, neugodno postavljal roke, povzročal ogromno težav napadalcem ACH. "Ob Peti brez dvoma igralec, ki bi ga izpostavil pri Dinamu. Ne zanima ga, koliko žog bo dobil, zanima ga koliko blokov po postavil. Izjemen borec, dlani velike, kot loparji za tenis. Ravno zaradi tega poudarjam, da bosta začetni udarec in sprejem ključna elementa, v kolikor želi slovenska reprezentanca v malem uspešno pripeljati ladjo na cilj," je dodal koroški trener, ki se je kot odbojkar najbolje znašel na položaju sprejemalca.

Individualna kakovost lahko pride do izraza

Kotnik se je dotaknil sprejma in začetnega udarca, a ne gre pozabiti, da bodo Ljubljančani igrali doma, v Tivoliju, kjer se počutijo zelo dobro, kar je bilo lepo vidno na dvoboju z nizozemsko zasedbo Orion Stars. Tudi glasni navijači na tribunah so jih podžgali, bili za podporo nagrajeni z zmago s 3:0 v nizih, a tudi z zahvalo, ki jim jo je namenil kapetan Tine Urnaut. Pomoč glasnih navijačev, ob prednosti domače dvorane na povratnem obračunu, bi lahko bilo nekaj, kar bi nagnilo jeziček na tehtnici na stran oranžnih zmajev. "Individualna kakovost je na strani ACH. Bi morala biti, glede na zasedbo, ki jo premorejo. Ampak ekipa je, kot roža. Rad poudarim, rože ne držimo za steblo (vrat) in ji govorimo da mora zacveteti. Ne, treba je ustvariti pogoje, da roža zacveti. Jo pravilno zaliti, zrahljati zemljo, ji dati sonca ... Tako je z ekipo, na silo ne gre; treba je ustvariti pogoje, da ekipa da maksimum v pravem trenutku. In verjamem, da bo strokovni štab naredil vse, da igralce sprosti, saj bodo le tako pokazali, česa so dejansko sposobni," razmišlja 47-letnik, ki poudarja, da je romunsko prvenstvo izjemno kakovostno. Vložki v zadnjih sezonah prinašajo rezultate, v Romuniji je 6-7 klubov, ki so se sposobni boriti za naslov državnega prvaka: "Po kakovosti bi romunsko prvenstvo postavil na jakostno lestvico za italijanskim, poljskim in francoskim!"

Sproščenost je ključ do uspeha