Srb okrepil prvake iz Maribora

Filip Kovačević je okrepitev Mariborčanov. Srb je nazadnje igral za srbskega prvaka OK Vojvodina Novi Sad. Kovačević je igral tudi za mladinsko reprezentanco Srbije, je tudi na širšem spisku A-reprezentance. "Za prestop v OK Merkur Maribor sem se odločil z razlogom, saj je mariborski klub en izmed najboljših klubov v Slovenije, kar je dokazal z osvojenim državnim naslovom, ko je v finalu premagal ACH iz Ljubljane. Prav tako ima klub odličnega trenerja, všeč mi je njegova energija na tekmah, dodaten izziv in motivacijo pa mi predstavlja ponovno igranje v Ligi prvakov. Trenerja Škorca poznam iz prijateljske tekme iz Požarevca, ko sem igral še za Mladi Radnik. Spoznal sem tudi korektorja Ikhbayrija, ko je igral za Niš, gre za odličnega igralca, ki je že v Srbiji pokazal svoje kvalitete, a v Mariboru jih je več kot upravičil. Lansko sezono sem spremljal rezultate Merkur Maribora, končnice za prvaka sem tudi gledal, državni naslov za mariborsko ekipo je veliki uspeh in čestitke vsem. Sem mnenja, da se bom hitro vklopil v ekipo, tako že komaj čakam, da se preselim v Maribor," je za klubsko spletno stran dejal Filip Kovačević. "S prihodom Filipa Kovačevića v Merkur Maribor smo dobili sprejemalca, ki smo ga v klubu želeli že pred tremi leti. Filip je dva metra visok sprejemalec in je zadnja tri leta igral za Vojvodino Novi Sad, s katero je osvajal lovorike in igral ligo prvakov tako, da ima Filip izkušnje z igranjem v ligi prvakov, kjer bomo nastopili prvič. Je velik delavec in pozitivec in takšen profil igralca smo si želeli v ekipi, skupne poti si že vsi zelo veselimo," pa je za spletno stran aktualnih slovenskih prvakov povedal trener Sebastijan Škorc.