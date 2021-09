Srbi in Nizozemci v boj za polfinale Eurovolleyja

Po uvrstitvi Slovenije v četrtfinale se Eurovolley ne ustavlja. Danes se bosta ob 17.15 s prenosom na Kanalu A in VOYO za uvrstitev v polfinale evropskega prvenstva v Gdansku borili reprezentanci Nizozemske in Srbije. Aktualni evropski prvaki Srbi so favoriti, saj proti Nizozemcem na petih dosedanjih srečanjih na evropskih prvenstvih še niso izgubili.

Zadnjič sta se ti reprezentanci sicer srečali junija letos v Ligi narodov. Takrat so zmagali Srbi z rezultatom 3:2. Najboljši strelec srečanja je bil Dražen Luburić s 33 točkami, najboljši strelec Srbov na letošnjem prvenstvu pa je njihov prvi zvezdnik Uroš Kovačević z 92 točkami. icon-expand Uroš Kovačević je z 92 točkami najboljši strelec Srbov na letošnjem Eurovolleyju. FOTO: CEV Srbija je zmagala na 15 od zadnjih 16 tekem na evropskih prvenstvih, izgubila je le v letošnjem skupinskem delu proti Poljski (3:2). Ponovitev finala leta 2019 med Slovenijo in Srbijo je mogoča, saj se bodo Srbi ob morebitni zmagi v polfinalu soočili z zmagovalci srečanja med Italijo in Nemčijo, Slovenija pa se bo ob morebitni zmage v četrtfinalnem obračunu proti Čehom v polfinalu soočila z zmagovalcem srečanja med Poljsko in Rusijo. Četrtfinale EP v odbojki med Srbijo in Nizozemsko bo v torek od 17.15 na Kanalu A in VOYO. Nizozemci v četrtfinalu prvič po letu 2009 Na srečanju v Ligi narodov, ko so Nizozemci izgubili proti Srbom, ni nastopil njihov najboljši igralec Nimir Abdel-Aziz. S 159 točkami je najboljši strelec letošnjega Eurovolleyja. Tudi letošnjo Ligo narodov je končal kot najboljši strelec. Nizozemci so proti Srbom izgubili tudi na lanskem kvalifikacijskem turnirju za letošnje olimpijske igre (3:0). Nobena od reprezentanc se ni uvrstila na igre v Tokiu. icon-link Nizozemska vs. Srbija FOTO: poptv