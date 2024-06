Liga narodov: Turčija dobila prvi niz proti Srbom, ki lovijo OI

Slovenci imajo petkov dan rezerviran za trening in počitek, saj jih že v soboto in nedeljo čakata dve novi tekmi. V soboto se bodo z Italijani udarili za zgodovinsko drugo mesto na svetovni odbojkarski lestvici, v nedeljo, ki je tudi zadnji tekmovalni dan, pa jih čaka obračun s Srbi. Slednji se bodo nocoj pomerili s Turki, gre za ekipi, ki zasedata 10. in 16. mesto na svetovni lestvici. "Tretji turnir tukaj v Ljubljani je seveda najpomembnejši. Zelo pomembno pa je, da smo našega direktnega konkurenta za olimpijske igre, ki je Kuba, premagali. Seveda pa to še ne pomeni nič, pred vsemi nami so še pomembne tekme. V nedeljo bo zagotovo vse jasno," je pred tekmo povedal trener Srbije Igor Kolaković. "Turčija je ekipa, ki nam nekako ne leži najbolje. Vedno smo se zapletli v daljše dvoboje, ki smo jih povečini na koncu izgubili. Zagotovo je zelo pomembna tekma za nas, sicer smo v boljšem ritmu trenutno, tako da bomo videli. Zelo jih cenimo in spoštujemo," še doda.