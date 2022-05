Srbi na prvi tekmi do tesne zmage

Varovanci slovenskega selektorja Avstralca Marka Lebedewa v dvorano Slodes niso pripotovali v najboljši zasedbi. V domovini, kjer se pripravljajo s pomočnikom selektorja Zoranom Kedačičem, so namreč ostali Tine Urnaut, Dejan Vinčić, Jan Kozamernik, Jure Okroglič, Tonček Štern in Janž Janez Kržič. Gregor Ropret pa se bo kmalu pridružil reprezentanci, je na spletni strani sporočila Odbojkarska zveza Slovenije.

V Srbiji so za Slovenijo igrali Alen Pajenk, Uroš Planinšič, Mitja Gasparini, Črtomir Bošnjak, Sašo Štalekar, Danijel Koncilija, Jan Klobučar, Jani Kovačič, Žiga Štern, Matic Videčnik, Rok Možič in Nik Mujanović. "Za nas in za Srbijo je to šele začetek. Mislim, da sta oba trenerja preizkušala predvsem mlajše igralce in sta zato opravila tudi veliko menjav. Tekma je bila dobra, rezultat je bil ves čas izenačen in mislim da smo, glede na to, da sta obe reprezentanci skupaj le kratek čas, odigrali na visoki ravni. Jutri nas čaka še druga tekma, ki nam bo pomagala, da čim prej pridemo v tekmovalni ritem, saj je začetek lige narodov že zelo blizu," je po tekmi za uradno spletno stran OZS dejal Alen Pajenk.