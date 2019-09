Srbi tudi v drugo premočni za Slovence

Ekipi sta bili v prvem nizu od samega začetka ves čas izenačeni. Sprva so pri 8:6 za dve točki povedli Srbi, na 9. točki so jih naši odbojkarji že ulovili, prešli v ospredje ter ritem narekovali tudi v nadaljevanju. Vodili so s 16:14 in 18:16, Pajenk je poravnal na 20:20, Atanasijević, podobno razpoložen kot že na včerajšnji tekmi, je prinesel vodstvo z 22:20. Na drugi strani mreže je bil dvakrat uspešen Šket, a so Srbi v napeti končnici slavili s 25:23.

Tudi v drugem nizu sta selektorja vztrajala z enakima postavama, zelo podoben je bil tudi potek tekme na začetku seta. Srbski odbojkarji so povedli z minimalno prednostjo, a je na 6:6 izenačil Gasparini, Urnaut je prispeval točko za 8:8. Tekmeci so nato dvakrat dobro blokirali in Giulianija prisili v odmor pri 9:11, a tudi po njem ostajali v ospredju. Še naprej sta dobro igrala Kovačević in Atanasijević, a je po uspešnem napadu Štalekarja Slovenija prišla na 13:14. Srbi so z dobrimi bloki ter z dobro igro v obrambi in protinapadih spet uspeli pobegniti na 22:17, v igro je vstopil tudi Matic Videčnik. Pajenk in Gasparini sta poskrbela, da so se naši povsem približali (21:22), v končnici pa so bili za odtenek zopet boljši Srbi in prišli do zmage s 25:22.