Srbi z nizkimi udarci: Koliko Srbov je tokrat v ekipi Slovenije?

Tabloidni Alo se ne ukvarja s taktičnimi vprašanji, ampak izpostavlja, da je Slovenija ponorela za Dejanom Vinčičem oziroma Vinčićem, kot ga pišejo. Ob tem srbski mediji radi 'pozabljajo' dejstvo, da je srbsko himno Bože pravde uglasbil Slovenec Davorin Jenko . "Odbojkarji alpske države opogumljeni čakajo finale EP v Parizu. V Sloveniji vre! Vulkan sreče so aktivirali odbojkarji alpske države, med njimi pa, eden najboljših, Srb - Dejan Vinčić," že v naslovu srbsko poreklo najboljšega od članov slovenske odbojkarske zasedbe izpostavlja tabloidni Alo. "V ljubljanskem kotlu so za pot v finale evropskega prvenstva na hrbet vrgli aktualne svetovne prvake Poljake. Nedeljski spopad za zlato v Parizu so si izborili ubijalski kapetan (Tine) Urnaut, kolega na položaju sprejemalca (Klemen) Čebulj, korektor (Tonček) Štern in drugi izbranci italijanskega stratega Alberta Giulianija. Vse pa je na igrišču vodil izkušeni 33-letni Vinčić, ki ima že srebro z EP 2015, istega leta pa je bil tudi izbran za MVP evropske lige,"piše Alo. Alo navaja, da so Vinčići poreklom iz Prnjavorja pri Banjaluki, kamor reprezentant Slovenije, rojen v Slovenj Gradcu, rad zahaja, ko mu to dopuščajo njegove poklicne obveznosti kot članu poljskega Radoma. Njegova družina obhaja pravoslavno slavo Janeza Krstnika, svetnika, katerega tetovažo nosi Dejan na levi nadlakti, še izpostavlja Alo. Večina srbskih medijev pred finalnim obračunom v ospredje postavlja tviteraški obračun športne poročevalke slovenske komercialne televizije Sanje Modrić in srbskega televizijskega komentatorja Slobodana Šarenca . Ko je bilo znano, da bo Slovenija v finalu odbojkarskega prvenstva stare celine igrala s Srbijo, je Modrićeva na družbenih medijih zapisala: "V finalu EP v odbojki CEVEuroVolley se bo Slovenija pomerila s Srbijo, tako kot v finalu EP v košarki 2017. Še konča naj se enako."Vrh srbskega nacionalizma se kaže z neravno domiselno provokacijo Slobodana Šarenaca, za katero sicer srbski mediji pravijo, da gre za 'vrhunski odgovor'. Presodite sami. "Ne vem, odvisno, koliko Srbov imate tokrat v ekipi?" je zapisal.

Šarenac se je nanašal na slovensko reprezentanco v košarki, čigar nosilci so povezani s srbskimi koreninami. A ob tem je Šarenac očitno pozabil, da je mama Luke Dončića Slovenka, da je mama Gorana Dragića, MVP-ja prvenstva 2017, prav tako Slovenka (oba sta rojena Ljubljančana). Več kot očitno srbske novinarske kolege še danes poraz v Istanbulu boli. Tedaj so sicer razloge za poraz iskali tudi v tem, da njihova ekipa ni bila kompletna. A s praktično popolno zasedbo so Srbi nastopili na SP v Kitajskem, kjer pa so pokazali, da tudi tako niso nezaustavljivi, kot so sprva mislili, ko so se že pred prvenstvom okitili z zlatom. In izkupiček? Peto mesto. Za nameček so se po prvenstvu prav mediji prvi uzrli proti tvorcu slovenskega uspeha Igorju Kokoškovu, ki ga hočejo videti na srbski klopi. Slovenci imamo torej nekaj, kar nam Srbi zavidajo. Težko si je predstavljati, kako dolgi bodo srbski nosovi, če Slovenija premaga Srbijo še v odbojkarskem finalu.

Tako Modrićeva kot Šarenac se sklicujeta na finale evropskega prvenstva v košarki pred dvema letoma v Istanbulu, v katerem je Slovenija premagala Srbijo za prvi naslov košarkarskih prvakov stare celine. V tokratni bitki za Evropo želijo, da bo razplet drugačen, izpostavljajo srbski mediji.

Incident ob minuti molka

Bolj kot napoved finala s Slovenijo srbski mediji izpostavljajo incident v polfinalu proti Franciji, ko je nekaj sto srbskih navijačev v polni dvorani Bercy izžvižgalo minuto molka ob smrti nekdanjega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca.

"Srbi ničesar ne pozabljajo. Srbi žvižgali med minuto molka za enim največjih zagovornikov Natovega bombardiranja Srbije,"STA povzema srbske portale, kako so Srbi bojkotirali pietetno dejanje za umrlim francoskim državnikom svetovnega slovesa z vzkliki: "Terorist, terorist." Športni portal Mondo že v naslovu finalnega obračuna navaja: "Slovenci, čakamo vas v reprizi košarkaškega EP, vendar pa z drugačnim razpletom." Ob tem omenjajo še, da se v Parizu pričakuje vsaj 5000 slovenskih navijačev. Če so naše informacije, ki smo jih prejeli z OZS točne, pa se Srbi še kako motijo. Groba ocena o številu navijačev, ki romajo v Pariz, je namreč med 8000 in 10.000.