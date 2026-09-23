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Odbojka

'Zavedamo se, da moramo za polfinale odigrati naj tekmo turnirja'

Torino, 23. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan
Slovenija - Srbija

Slovenski odbojkarji, trikratni evropski podprvaki, bronasti izpred treh let, nadaljujejo pot proti Milanu. Slovenci so se že šestič zapored, torej na vseh evropskih prvenstvih od leta 2015 naprej, prebili v četrtfinale in nadaljujejo lov za petim odličjem. Za uvrstitev v polfinale se bodo ob 16. uri pomerili z Belgijci. Da se slovenska forma močno vzpenja, je potrdila tekma s Srbijo, ki so jo Slovenci gladko dobili.

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Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija so v skupinskem delu tekmovanja zabeležili tri zmage in dva poraza ter osvojili drugo mesto za Italijo. V okviru skupine A v Modeni so premagali Slovaško in Švedsko (3:0), a si privoščili spodrsljaj proti Grčiji. 

Slovenci se očitno dvigajo v formi. Proti Srbiji ničesar niso prepustili naključju in tekmo dobili z gladkih 3:0.
Slovenci se očitno dvigajo v formi. Proti Srbiji ničesar niso prepustili naključju in tekmo dobili z gladkih 3:0.
FOTO: CEV

Z zmago proti Češki so si zagotovili drugo mesto v skupini, mladi Slovenci pa so za konec še dobro namučili Italijo, a klonili v petih nizih. V osmini finala so naši odbojkarji, ki jih je po poškodbi kapetna Tineta Urnauta okrepil povratnik v rteprezebntanco po dobrih dveh letih Klemen Čebulj, še osmič zapored ugnali Srbijo in se zanesljivo uvrstiliu med osem v Evropi.

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Slovenija je doslej štirikrat osvojila kolajno na EP, nazadnje pred tremi leti, ko je bila bronasta. Pred tem je v letih 2015, 2019 in 2021 osvojila srebro. 

Slovenci v boj za polfinale proti Belgijcem

Posebno pozornost bo slovenska izbrana vrsta morala jutri nameniti nosilcema belgijske igre Ferreju Reggersu in Samu Derooju. Slednja sta namreč v rednem delu evropskega prvenstva s 96 oziroma 94 doseženimi točkami zasedla tretje in četrto mesto med najboljšimi napadalci. Reggers je nase opozoril že v elitni Ligi narodov, v kateri je zbral 268 točk in tekmovanje končal kot tretji najboljši napadalec, pred njim pa sta bila le naš Nik Mujanović z 277 in Aleksandar Nikolov z 278 točkami. 

Alen Pajenk
Alen Pajenk
FOTO: CEV

Prav nanju pa je pred jutrišnjim obračunom opozoril tudi srednji bloker Alen Pajenk. "Belgijci so odlična ekipa in to so pokazali že v skupinskem delu. Proti Čehom so samo še stopnjevali in vemo, da nas jutri čaka težka tekma. Izpostavil bi predvsem Reggersa in Sama Derooja, ki veljata za najmočnejši orožji v belgijski postavi, seveda pa ne smemo pozabiti na ostale. Če ju uspemo vsaj pol toliko zaustaviti, kot smo včeraj Srbe, mislim, da lahko naredimo dober rezultat."

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Slovenski organizator igre Uroš Planinšič poudarja, da bo za nov uspeh in napredovanje Slovenije v polfinale jutri potrebna predvsem zbrana in disciplinirana igra. "Pred nami je četrtfinale proti ekipi Belgije, ki je zelo dobra ekipa in zelo dobro igrajo na letošnjem evropskem prvenstvu, zato bo zagotovo pred nami težka tekma. Na nas bo, da tako kot na včerajšnji tekmi proti Srbiji tudi jutri odigramo zbrano, damo vse od sebe in poskusimo prikazati čim boljšo odbojko. Zagotovo bomo morali pritiskati s servisom tako kot na vseh preteklih tekmah ter biti disciplinirani v bloku in obrambi. Belgijci imajo zelo dobrega korektorja, ki ga bo težko zaustaviti, tako da moramo res držati to disciplino in si na tak način poskušati ustvariti čim več priložnosti v protinapadu, nato pa biti suvereni tudi tam. Zagotovo bo težka tekma. Ne bomo popolni, dogajale se bodo napake, pomembno pa bo, da igramo točko po točko, ostanemo skupaj in damo maksimum od sebe."

Jani Kovačič
Jani Kovačič
FOTO: CEV

Slovenci so proti Srbiji pokazali veliko mero potrpežljivosti in ekipnega duha, na podobno predstavo pa računajo tudi proti Belgiji. Prosti igralec Jani Kovačič, ki zaseda najvišje mesto na lestvici sprejemalcev s 45,78-odstotnim sprejemom, kot enega ključnih dejavnikov za uspeh izpostavlja prav pozitivno energijo, ki je naše odbojkarje krasila v osmini finala. 

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"Čaka nas zelo napeta tekma. Za Belgijce vseeno mislim, da so trenutno na nekoliko višjem nivoju kot Srbi. Pričakujemo tesne nize, saj imajo tudi oni dva vrhunska igralca, ki lahko sama zmagata tekmo, če ju ne zaustaviš. Imajo kakovostno ekipo in v zadnjih letih sodijo v sam vrh evropske odbojke, zato pričakujemo napeto tekmo. Skozi celoten obračun bomo poskušali držati pozitivno energijo, čeprav nam mogoče v kakšnih elementih ne bo šlo. Vseeno mislim, da bo energija tista, ki bo tehtnico jutri prevesila v našo korist."

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