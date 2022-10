Srbkinje ubranile naslov svetovnih prvakinj

Odbojkarice Srbije so še drugič zapovrstjo postale svetovne prvakinje. V finalu prvenstva na Nizozemskem so v Apeldoornu s 3:0 (24, 22, 17) premagale Brazilijo in s tem ubranile naslov, ki so ga pred štirimi leti osvojile na Japonskem.

Za Srbijo, ki je na prvenstvu dobila vseh 12 dvobojev, izgubila pa le pet nizov, je to tretja kolajna na svetovnih prvenstvih, pred dvema zlatima je leta 2006 osvojila tudi bron. Na drugi strani Brazilke še v četrtem poskusu niso dobile finalnega obračuna, še četrtič po letih 1994, 2006 in 2010 se bodo morale zadovoljiti s srebrom.

Najučinkovitejša igralka tekme je bila s 24 točkami Tijana Bošković, ki so jo, tako kot pred štirimi leti, razglasili tudi za najkoristnejšo igralko prvenstva.

Tretje mesto je osvojila Italija, ki je v malem finalu premagala ZDA s 3:0.