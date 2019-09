Srbski junak EP: Pokorili smo Evropo, sedaj bomo še svet

Srbi so po zmagi v finalu pokali od samozavesti. Veliko bero točk je k zmagi srbske izbrane vrste v finalu prispeval sprejemalec Uroš Kovačević, ki po tekmi ni skrival zadovoljstva. Srbijo so v samem začetku prvenstva le redki uvrščali med favorite za naslov evropskega prvaka, a so Srbi vse dvomljivce utišali s predstavami že v skupinskem delu.

"Neverjeten občutek je zmagati v finalu evropskega prvenstva. Nihče ni verjel, da nam to resnično lahko uspe, le mi sami. Napadli so nas in nas ogrožali z začetnim udarcem, vendar smo uspeli ujeti ritem in na koncu ni bilo tako težko, kot smo si zamislili," je dejal junak finalnega obračuna s Slovenijo. Slovenci so sicer prvi niz dobili, a Srbom so pripadli preostali trije.