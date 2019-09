Srbski navijači žvižgali in vpili med minuto molka: 'Chirac je podpiral bombardiranje Beograda'

Domači navijači v dvorani in kasneje francoska javnost so bili ogorčeni. "On nas je bombardiral. Bil je eden tistih, ki so najbolj podpirali agresijo nad Srbijo," so sporočili navijači srbske reprezentance, ki je utišala domačo armado privržencev, ki se je komaj sprijaznila z izpadom v polfinalu, oziroma izgubljenim bojem za zlato odličje. "To je bilo nedopustno, neokusno in skrajno neprimerno. Noben vzrok ne sme in ne more biti dovolj dober, da se žvižga med minuto molka," med drugim piše ugledni pariški L'Equipe. Francozi bodo sicer uteho po bolečem polfinalnem porazu s Srbi (2 : 3) iskali v boju za bronasto odličje v dvoboju z enako ranjenimi Poljaki.



Srbi še pomnijo nekatere izjave pomembnega svetovnega državnika Jacquesa Chiraca, ki je takrat med srbsko agresijo znal reči, da so "Srbi narod brez zakona in vere. Da je to narod razbojnikov in teroristov." Nič čudnega, da je Chirac ostal trn v peti srbski javnosti. "Bil je največji zagovornik bombardiranja leta 1999," zaključuje srbski Kurir.