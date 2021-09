Srebrni odbojkarji so se vrnili v domovino

Slovenski odbojkarji so morali v velikem finalu evropskega prvenstva po petih nizih (3:2) priznati premoč Italijanom, ki so jih premagali že v skupinskem delu. Slovenci, ki so evropsko prvenstvo začeli s porazom proti Češki, nato pa nanizali zmage proti Črni gori, Belorusiji in Bolgariji, so na koncu, kot omenjeno, izgubili proti Italiji. V izločilnih bojih so najprej v osmini finala premagali Hrvaško, v četrtfinalu v Ostravi gostiteljico Češko in nato v polfinalu v Katovicah aktualno svetovno prvakinjo Poljsko.

Italija je sledila v finalu, a je bila žal na koncu previsoka ovira. Ta izvrstna generacija slovenskih odbojkarjev je tako v zadnjih šestih letih domov prinesla še tretje srebrno odličje, ni pa jim uspelo osvojiti tako želenega naslova evropskih prvakov. So pa Slovenci v tem letu navduševali slovenske navijače, saj so v pogonu že od poletja, ko so prvič nastopili v Ligi narodov in zasedli četrto mesto. Slavili so Brazilci, drugi so bili Poljaki, tretji pa Francozi.