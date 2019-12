Srebro, ki se sveti kot zlato, a ostala bo neizpolnjena želja

Ali lahko slovenski odbojkarji presežejo leto 2019, ki bo z zlatimi črkami zapisano v zgodovino? Prvič sploh so se uvrstili v ligo narodov, temu pa je sledilo prvo evropsko prvenstvo na domačih tleh. V nabito polnih Stožicah so na krilih navijačev odpihnili Bolgare, Ruse in Poljake. V finalu so morali priznati premoč Srbom, a njihov sprejem je bil dokaz, da so ljudje prepoznali njihovo srčnost.