Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Odbojka

'Srebru in bronu bi bilo lepo dodati še zlato'

Ljubljana, 14. 08. 2026 09.07 pred 2 urama 3 min branja 2

Avtor:
A.V.
Slovenski odbojkarji so začeli priprave na evropsko prvenstvo

Slovenski odbojkarji so po zgodovinski prvi medalji v Ligi narodov dobili le nekaj dni za počitek, preden so se v polnem številu zbrali v slovenski prestolnici, kjer nadaljujejo s pripravami na septembrsko evropsko prvenstvo v Italiji. Eden najizkušenejših v naši izbrani vrsti Jan Kozamernik je presrečen zaradi osvojenega brona na Kitajskem, a zato želje za prihajajoče prvenstvo stare celine niso nič manjše.

Jan Kozamernik še kako dobro pozna občutek ob osvojeni medalji na evropskem prvenstvu. Svojo prvo je v dresu z državnim grbom namreč osvojil pred 11 leti, ko je slovenska reprezentanca naposled le izkoristila svoj izjemen potencial in pod taktirko tedanjega selektorja Andree Giannija osvojila svojo prvo od skupno štirih medalj na evropskih prvenstvih do danes.

Tridesetletni srednji bloker se zaveda, da je nedavno osvojena bronasta kolajna v Ligi narodov lep kapital in obenem dodatna obveza pred začetkom evropskega prvenstva v Italiji, kjer se bodo Slovenci v skupinskem delu poleg z gostiteljico pomerili še z reprezentancami Švedske, Slovaške, Češke in Grčije. "Predvsem so uvodne tekme na velikih tekmovanjih vselej najbolj kritične. Še kako dobro se spomnimo zadnjega evropskega prvenstva, ko smo uvodoma nepričakovano izgubili proti Čehom. To mora biti dovolj jasno opozorilo pred začetkom letošnjega EP-ja," je ob zboru reprezentance v Ljubljani uvodoma dejal Kozamernik.

Slovenske odbojkarje je ob nadaljevanju priprav za EP v Italiji prišel pozdraviti nekdanji dolgoletni soigralec in eden najzaslužnejših za številne uspehe v zadnjem desetletju in pol, legendarni organizator igre Dejan Vinčić.
Slovenske odbojkarje je ob nadaljevanju priprav za EP v Italiji prišel pozdraviti nekdanji dolgoletni soigralec in eden najzaslužnejših za številne uspehe v zadnjem desetletju in pol, legendarni organizator igre Dejan Vinčić.
FOTO: Damjan Žibert

Visokorasli Črnučan se je za hip znova ozrl za prehojeno potjo v letošnji Ligi narodov. "Dolga leta smo se trudili dobiti to medaljo, a nam je vedno nekaj zmanjkalo. Vsako leto se zdi, da smo naredili korak naprej, toda na koncu je zmanjkal kakšen niz. Zgodovinski uspeh v Ligi narodov in tudi prva medalja na svetovnem odru, kar smo si dolga leta želeli. Ta reprezentanca si je to zaslužila in trdo delala za to," je Kozamernik obudil lepe spomine iz Kitajske. 

Veseli dejstvo, da se je proces pomlajevanja slovenske izbrane vrste, ki ga je lani s svojim prihodom na selektorsko klop začel italijanski strokovnjak Fabio Soli, izkazal za zadetek v polno. "Že od lani je doprinos mlajših zelo viden. Letos pa so vsi naredili še korak naprej, kar je za reprezentanco samo dodaten plus. Olajšalo nam je vse težave, s katerimi smo se ubadali skozi Ligo narodov, odsotnosti so se minimalno poznale. Da smo kljub temu uspeli doseči takšen uspeh, pove, kakšno širino zdaj ima ta reprezentanca. To je za prihodnost lepa stvar in na tem gradimo," je mlajšo generacijo v reprezentanci pohvalil Kozamernik.

Slovenski odbojkarji so začeli priprave za evropsko prvenstvo.
Slovenski odbojkarji so začeli priprave za evropsko prvenstvo.
FOTO: Damjan Žibert

Počitka po Ligi narodov ni bilo veliko, kot tudi ne časa za priprave na EP. To se bo začelo 9. septembra, Slovenci pa bodo skupinski del igrali v italijanski Modeni, kjer bodo ob gostiteljih - kot že omenjeno - tekmeci še Švedi, Čehi, Grki in Slovaki. Slovenci, trikratni evropski podprvaki, bodo na letošnjem prvenstvu stare celine branili bronasto odličje, zato so ambicije kot vedno zelo visoke.

"Na vsakem prvenstvu so cilji visoki. Na EP smo bili že kar nekajkrat drugi in enkrat tretji. Manjka nam še zlato, ki si ga vsi želimo, zdaj pa gre še z roko v roki z olimpijskimi kvalifikacijami. To bi bil zelo lep zaključek sezone, a seveda je do tam še dolga pot in moramo biti realni, da trenutno še nismo tam. Treba bo trdo delati te tri tedne," je na koncu še pristavil Kozamernik. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
odbojka slovenska reprezentanca evropsko prvenstvo priprave jan kozamernik

Slovenci začeli priprave na EP: Poljaki so trenutno boljši od nas

24ur.com Jani Kovačič: Vemo, da bo težko, a mi smo pripravljeni
24ur.com Bodo Norvežani diskvalificirani, Slovenci pa namesto srebrni zlati?
24ur.com Kdo je osvojil največ medalj in kako uspešni smo bili Slovenci?
24ur.com Zlatemu Kristjanu Čehu v Podvincih pripravili sprejem
24ur.com Kozamernik: Zmagali smo za Gregorja Ropreta in za vso Slovenijo
24ur.com V Stožicah lahko gledamo jutrišnje zvezde: 'Upam, da jih bodo ljudje podprli'
24ur.com Ponosni Koprčani: 'Koper je postal športno središče Slovenije'
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
14. 08. 2026 10.49
Ja zakaj pa ne vsi imajo slabe dneve in če se stvari poklopijo
Odgovori
0 0
vedam
14. 08. 2026 10.49
Kaj pa je s Čebuljem, se je že odpovedal reprezentanci?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
Denis Avdić vnuku Mihe Deželaka namenil posebno sporočilo
Denis Avdić vnuku Mihe Deželaka namenil posebno sporočilo
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
zadovoljna
Portal
Paris Hilton uživa v Italiji: z družinskih počitnic delila utrinke svojih otrok
Zakaj si italijanske neveste pred poroko mažejo obraz z oljčnim oljem? Razlog vas bo presenetil
Zakaj si italijanske neveste pred poroko mažejo obraz z oljčnim oljem? Razlog vas bo presenetil
Sandali, ki so letos obnoreli tudi Slovenke
Sandali, ki so letos obnoreli tudi Slovenke
3 astrološka znamenja, ki jih čaka nepozaben vikend
3 astrološka znamenja, ki jih čaka nepozaben vikend
vizita
Portal
Dermatologinja opozorila na šest znakov raka kože, ki jih običajno zanemarimo
Ali si pravilno umivate te tri pogosto pozabljene dele telesa?
Ali si pravilno umivate te tri pogosto pozabljene dele telesa?
Testosteron in hormoni po 40. letu
Testosteron in hormoni po 40. letu
Ključni nasveti strokovnjaka za močne kosti in večjo gostoto
Ključni nasveti strokovnjaka za močne kosti in večjo gostoto
cekin
Portal
Ste tudi vi ujeti v to past? Psihologi razkrivajo, kako ravnati
Generacija Z ima dovolj - vse več mladih dela po metodi svojih staršev
Generacija Z ima dovolj - vse več mladih dela po metodi svojih staršev
Ti trije horoskopski znaki naj bi najlažje uspeli v karieri. Ste med njimi?
Ti trije horoskopski znaki naj bi najlažje uspeli v karieri. Ste med njimi?
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
moskisvet
Portal
Potujete v Grčijo ali Srbijo? Tako se zaščitite pred komarji in virusom Zahodnega Nila
Modrček je ostal doma: Lepa Italijanka na Ibizi pokazala več, kot običajno
Modrček je ostal doma: Lepa Italijanka na Ibizi pokazala več, kot običajno
Umrl pri 33 letih: usodni dvoboj mu je pred enajstimi leti spremenil življenje
Umrl pri 33 letih: usodni dvoboj mu je pred enajstimi leti spremenil življenje
Večna moška dilema: ali pod kopalke obleči spodnjice?
Večna moška dilema: ali pod kopalke obleči spodnjice?
dominvrt
Portal
Kako se znebiti vinskih mušic? Entomolog priporoča to metodo
Je čas za nov pralni stroj? 8 znakov, da popravilo ni več smiselno
Je čas za nov pralni stroj? 8 znakov, da popravilo ni več smiselno
Zakaj petunije venejo in kako jih rešiti?
Zakaj petunije venejo in kako jih rešiti?
Ne odpišite ga zaradi vročine: jeseni bo presenetil z okusom
Ne odpišite ga zaradi vročine: jeseni bo presenetil z okusom
okusno
Portal
Sladica, ki krade pozornost: ko jo postavite na mizo, je takoj zmanjka
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
voyo
Portal
Legenda o bejbi
Poletje v školjki
Poletje v školjki
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897