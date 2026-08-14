'Srebru in bronu bi bilo lepo dodati še zlato'

Jan Kozamernik še kako dobro pozna občutek ob osvojeni medalji na evropskem prvenstvu. Svojo prvo je v dresu z državnim grbom namreč osvojil pred 11 leti, ko je slovenska reprezentanca naposled le izkoristila svoj izjemen potencial in pod taktirko tedanjega selektorja Andree Giannija osvojila svojo prvo od skupno štirih medalj na evropskih prvenstvih do danes. Tridesetletni srednji bloker se zaveda, da je nedavno osvojena bronasta kolajna v Ligi narodov lep kapital in obenem dodatna obveza pred začetkom evropskega prvenstva v Italiji, kjer se bodo Slovenci v skupinskem delu poleg z gostiteljico pomerili še z reprezentancami Švedske, Slovaške, Češke in Grčije. "Predvsem so uvodne tekme na velikih tekmovanjih vselej najbolj kritične. Še kako dobro se spomnimo zadnjega evropskega prvenstva, ko smo uvodoma nepričakovano izgubili proti Čehom. To mora biti dovolj jasno opozorilo pred začetkom letošnjega EP-ja," je ob zboru reprezentance v Ljubljani uvodoma dejal Kozamernik.

Slovenske odbojkarje je ob nadaljevanju priprav za EP v Italiji prišel pozdraviti nekdanji dolgoletni soigralec in eden najzaslužnejših za številne uspehe v zadnjem desetletju in pol, legendarni organizator igre Dejan Vinčić. FOTO: Damjan Žibert

Visokorasli Črnučan se je za hip znova ozrl za prehojeno potjo v letošnji Ligi narodov. "Dolga leta smo se trudili dobiti to medaljo, a nam je vedno nekaj zmanjkalo. Vsako leto se zdi, da smo naredili korak naprej, toda na koncu je zmanjkal kakšen niz. Zgodovinski uspeh v Ligi narodov in tudi prva medalja na svetovnem odru, kar smo si dolga leta želeli. Ta reprezentanca si je to zaslužila in trdo delala za to," je Kozamernik obudil lepe spomine iz Kitajske. Veseli dejstvo, da se je proces pomlajevanja slovenske izbrane vrste, ki ga je lani s svojim prihodom na selektorsko klop začel italijanski strokovnjak Fabio Soli, izkazal za zadetek v polno. "Že od lani je doprinos mlajših zelo viden. Letos pa so vsi naredili še korak naprej, kar je za reprezentanco samo dodaten plus. Olajšalo nam je vse težave, s katerimi smo se ubadali skozi Ligo narodov, odsotnosti so se minimalno poznale. Da smo kljub temu uspeli doseči takšen uspeh, pove, kakšno širino zdaj ima ta reprezentanca. To je za prihodnost lepa stvar in na tem gradimo," je mlajšo generacijo v reprezentanci pohvalil Kozamernik.

Slovenski odbojkarji so začeli priprave za evropsko prvenstvo. FOTO: Damjan Žibert

Počitka po Ligi narodov ni bilo veliko, kot tudi ne časa za priprave na EP. To se bo začelo 9. septembra, Slovenci pa bodo skupinski del igrali v italijanski Modeni, kjer bodo ob gostiteljih - kot že omenjeno - tekmeci še Švedi, Čehi, Grki in Slovaki. Slovenci, trikratni evropski podprvaki, bodo na letošnjem prvenstvu stare celine branili bronasto odličje, zato so ambicije kot vedno zelo visoke. "Na vsakem prvenstvu so cilji visoki. Na EP smo bili že kar nekajkrat drugi in enkrat tretji. Manjka nam še zlato, ki si ga vsi želimo, zdaj pa gre še z roko v roki z olimpijskimi kvalifikacijami. To bi bil zelo lep zaključek sezone, a seveda je do tam še dolga pot in moramo biti realni, da trenutno še nismo tam. Treba bo trdo delati te tri tedne," je na koncu še pristavil Kozamernik.