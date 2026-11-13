'Sreča je bila tokrat naš zaveznik, drugič temu ne bo tako'

Bil je to eden tistih večerov, ko ti večina stvari, ki si si jih začrtal pred tekmo, preprosto ne steče. Odbojkarji ACH Volleyja so pred povratnim obračunom v Tivoliju imeli vse v svojih rokah. Prepričljivo zmago brez izgubljenega niza s prve tekme in tudi zavedanje, da so kakovostnejši od tekmeca. A nizozemski Orion, ki so ga Ljubljančani izločili tudi v lanskih kvalifikacijah za elitno Ligo prvakov, se je tokrat v kultnem Tivoliju pokazal v izjemni luči. Vrhunsko odigran dvoboj goste ni nagradil z napredovanjem, so pa varovanci Igorja Kolakovića na drugi strani prejeli zelo jasno in močno opozorilo, da naslednjič v podobnem primeru dejavnik sreče morda ne bo na njihovi strani.

"To ni bila naša odbojka in moramo si priznati, da smo imeli v določenih trenutkih kar precej sreče. A na koncu je rezultat ta, ki največ šteje. Z igro nikakor ne moremo biti zadovoljni," je bil v pogovoru z našo novinarko Nino Mihalič po tekmi zelo odkrit odlični korektor ljubljanske zasedbe Tonček Štern. "Glavna naloga bo podrobno analizirati tekmo in ugotoviti, zakaj je bilo v naši igri toliko nihanj. Nizozemci so odigrali vrhunsko tekmo in čestitam jim za tokratno predstavo. Karkoli smo si zamislili, v večjem delu tekme nismo uspeli udejanjiti. Nikoli se ne obremenjujemo z rezultatom, ampak vselej igramo točko po točko. Tokrat to ni bil naš večer in lahko smo veseli, da je bila sreča tokrat na naši strani," je nadaljeval Štern.

Tonček Štern (levo) je bil skupaj z Rokom Bračkom - oba sta namreč dosegla po 23 točk - eden od dveh najučinkovitejših posameznikov v vrstah ACH Volleyja. FOTO: Luka Kotnik