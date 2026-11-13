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Odbojka

'Sreča je bila tokrat naš zaveznik, drugič temu ne bo tako'

Ljubljana, 13. 11. 2026 10.04 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
A.V. N.M.
ACH Volley Ljubljana - Orion Stars Doetinchem

Za odbojkarji ACH Volleyja je bržkone ena težjih evropskih preizkušenj v zadnjih letih. Po prepričljivi zmagi pred dobrim tednom dni na Nizozemskem, kjer so varovanci Igorja Kolakovića ugnali Orion brez izgubljenega niza, se je povratni obračun v ljubljanskem Tivoliju nepričakovano zavlekel. Zmaga s 3:2 v nizih dovolj zgovorno priča o zahtevnosti dvoboja in o tem, da so serijski slovenski odbojkarski prvaki pošteno trpeli za napredovanje v zadnji kvalifikacijski krog za Ligo prvakov.

Bil je to eden tistih večerov, ko ti večina stvari, ki si si jih začrtal pred tekmo, preprosto ne steče. Odbojkarji ACH Volleyja so pred povratnim obračunom v Tivoliju imeli vse v svojih rokah. Prepričljivo zmago brez izgubljenega niza s prve tekme in tudi zavedanje, da so kakovostnejši od tekmeca.

A nizozemski Orion, ki so ga Ljubljančani izločili tudi v lanskih kvalifikacijah za elitno Ligo prvakov, se je tokrat v kultnem Tivoliju pokazal v izjemni luči. Vrhunsko odigran dvoboj goste ni nagradil z napredovanjem, so pa varovanci Igorja Kolakovića na drugi strani prejeli zelo jasno in močno opozorilo, da naslednjič v podobnem primeru dejavnik sreče morda ne bo na njihovi strani.

"To ni bila naša odbojka in moramo si priznati, da smo imeli v določenih trenutkih kar precej sreče. A na koncu je rezultat ta, ki največ šteje. Z igro nikakor ne moremo biti zadovoljni," je bil v pogovoru z našo novinarko Nino Mihalič po tekmi zelo odkrit odlični korektor ljubljanske zasedbe Tonček Štern.

"Glavna naloga bo podrobno analizirati tekmo in ugotoviti, zakaj je bilo v naši igri toliko nihanj. Nizozemci so odigrali vrhunsko tekmo in čestitam jim za tokratno predstavo. Karkoli smo si zamislili, v večjem delu tekme nismo uspeli udejanjiti. Nikoli se ne obremenjujemo z rezultatom, ampak vselej igramo točko po točko. Tokrat to ni bil naš večer in lahko smo veseli, da je bila sreča tokrat na naši strani," je nadaljeval Štern.

Tonček Štern (levo) je bil skupaj z Rokom Bračkom - oba sta namreč dosegla po 23 točk - eden od dveh najučinkovitejših posameznikov v vrstah ACH Volleyja.
Tonček Štern (levo) je bil skupaj z Rokom Bračkom - oba sta namreč dosegla po 23 točk - eden od dveh najučinkovitejših posameznikov v vrstah ACH Volleyja.
FOTO: Luka Kotnik

"To so za nas najpomembnejše tekme v tem delu sezone. Zato so s psihološkega vidika toliko težje za igrati. Veš, da popravnega izpita ni in da si praktično odvisen od tekme ali dveh. Posledično preizkušnje državnega prvenstva potisnemo nekoliko na stranski tir v želji, da se čim bolje pripravimo na evropske izzive. Upam, da se bomo že proti moštvu iz Bakuja pokazali v boljši luči," je zaključil Tonček Štern, s 23 točkami ob Roku Bračku eden od dveh najučinkovitejših posameznikov v dresu ACH-ja.

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KOMENTARJI6

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zmerni pesimist
13. 11. 2026 11.48
In kaj bi se zgodilo če bi izgubili 3 proti 2 bi napredovali nizozemci ali kakšna so pravila
Odgovori
0 0
borjac
13. 11. 2026 11.05
Bravooooo naši , borba , trma , igra .... in ZMAGA za ACH Volley !!!!
Odgovori
+1
1 0
Kriss slo
13. 11. 2026 10.43
Ko jr ptitisk vecji nasim ekipnim sportom po vecini ne stece..nic nenavadnega
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-2
0 2
galyo77
13. 11. 2026 10.47
Kaj ko bi ti s tem tvojim pritiskom spokal? Zmagali so kljub pritisku, to je važno...
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+1
1 0
Kriss slo
13. 11. 2026 11.27
Jaz pisem dejstva ti bodi pa tiho ce nimas pojma ali moram se tebi zapret usta kot vsem do sesaj
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0 0
galyo77
13. 11. 2026 11.35
Imaš skupnega z dejstvi, kot krava s sedlom....Sesaj ti, ubošček...
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0 0
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