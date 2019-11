Odbojkarji 'sredi zime' na mivki za naslove v srednjeevropskem prvenstvu

V moški konkurenci bomo na srednjeevropskem prvenstvu lahko spremljali tri slovenske dvojice. ObTadeju Boženku in Vidu Jakopinu, ki sta konec oktobra že nastopila na turnirju svetovne serije na Kitajskem, bosta slovenske barve branila še izkušenaJernej Potočnik inDanijel Pokeršnik, kot tretja naša dvojica pa se bosta navijačem predstavila še Matjaž Lobnik in Matija Primec. V Ljubljano sicer prihaja 21 moških dvojic iz devetih držav, po tri iz Slovenije, Izraela, Madžarske in Hrvaške, pet je čeških, dve avstrijski, po ena pa italijanska in nemška.

Pri ženskah bodo za Slovenijo prav tako nastopile tri dvojice. V boj za najvišja mesta se bodo podale Nina Zdešar inKatarina Bulc, ki že imata izkušnje s turnirjev svetovne serije, enako kot tudi Katarina Fabjan in Klara Kregar. Na mednarodnih prizoriščih pa smo tudi že lahko videli naš tretji par, Niko Benedik BevcinNiko Hrovat.

Pri dekletih bomo ob treh slovenskih ekipah lahko spremljali nastope po dveh parov iz Izraela in Slovaške, po treh iz Češke in Hrvaške ter kar petih iz Madžarske, skupno pa k nam prihaja 18 ženskih ekip.

Tekmovanje se bo s kvalifikacijami začelo 28. novembra, 29. in 30. novembra pa bodo v Črnučah potekali obračuni v okviru glavnega dela turnirja, v nedeljo pa bodo na sporedu polfinalne tekme.